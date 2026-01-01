Telepítse a Nexterm-et egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú szerverkezelés SSH, VNC és RDP kapcsolatokhoz, teljesen elérhető a böngészőből.
Válasszon VPS csomagot a Nexterm szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Nexterm
A Nexterm egy nyílt forráskódú szerverkezelő platform, amely egyetlen böngészőből elérhető felületen egyesíti az SSH terminál munkameneteket, a VNC asztalokat és az RDP kapcsolatokat.
A hagyományos, helyi klienst igénylő távoli hozzáférési eszközökkel ellentétben a Nexterm a VPS-én fut. Egy teljes kapcsolati központot kínál, mely bármilyen böngészővel elérhető.
A Nexterm saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a szerver hitelesítő adatai és a munkamenet adatai soha nem hagyják el az infrastruktúráját. A beépített SFTP fájlkezelő, a munkamenet-rögzítés, a felügyelet, valamint a szervezetek és a 2FA támogatása praktikus alternatívát kínál a több SSH kliens, VNC nézegető és RDP eszköz egyidejű használata helyett.
A Nexterm főbb funkciói
SSH, VNC és RDP
Kezelje az SSH terminálokat, VNC asztalokat és RDP munkameneteket egyetlen böngészőfülről — nincs szükség helyi kliens telepítésére egyetlen eszközön sem.
SFTP fájlkezelő
Böngésszen, töltsön fel és töltsön le fájlokat távoli szervereken egy beépített SFTP felületen keresztül, anélkül, hogy külön FTP kliensre lenne szüksége.
Munkamenet rögzítés
Rögzítse és játssza le a terminál- és asztali munkameneteket auditáláshoz, csapatfelülvizsgálathoz vagy korábbi változások hibaelhárításához.
Kétfaktoros hitelesítés
Védje a hozzáférést minden szerveréhez a 2FA és az OIDC SSO segítségével, biztosítva, hogy csak az arra jogosult felhasználók nyithassanak kapcsolatokat.
Többfelhasználós szervezetek
Ossza szét a szervereket és a hitelesítő adatokat szervezetekbe, hogy a csapatok megoszthassák a hozzáférést anélkül, hogy felfednék a nem kapcsolódó infrastruktúrát.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Nexterm szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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