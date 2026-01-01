A Nexterm egy nyílt forráskódú szerverkezelő platform, amely egyetlen böngészőből elérhető felületen egyesíti az SSH terminál munkameneteket, a VNC asztalokat és az RDP kapcsolatokat.

A hagyományos, helyi klienst igénylő távoli hozzáférési eszközökkel ellentétben a Nexterm a VPS-én fut. Egy teljes kapcsolati központot kínál, mely bármilyen böngészővel elérhető.

A Nexterm saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a szerver hitelesítő adatai és a munkamenet adatai soha nem hagyják el az infrastruktúráját. A beépített SFTP fájlkezelő, a munkamenet-rögzítés, a felügyelet, valamint a szervezetek és a 2FA támogatása praktikus alternatívát kínál a több SSH kliens, VNC nézegető és RDP eszköz egyidejű használata helyett.