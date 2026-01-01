A NATS egy könnyű, nyílt forráskódú üzenetküldő rendszer, amelyet felhőalapú architektúrákhoz terveztek. Ez ezredmásodperc alatti kiadó-feliratkozó, kérés-válasz és üzenetsor-csoportos üzenetküldést biztosít minimális erőforrásigénnyel. A szerver bináris mérete 20 MB alatt van, és nem igényel külső függőségeket. A NATS másodpercenként több millió üzenetet kezel, ezzel az egyik leggyorsabb elérhető üzenetbróker.

A JetStream, a NATS beépített perzisztencia rétege, tartós adatfolyamokat, újrajátszást és pontosan egyszeri kézbesítést biztosít. Ehhez nincs szükség külön üzenetsorra vagy adatbázis szolgáltatásra. A NATS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatlokalitás felett. Megszünteti az üzenetenkénti felhőalapú díjakat. Az üzenetbuszt a szolgáltatásaihoz a lehető legközelebb helyezi a minimális késleltetés érdekében.