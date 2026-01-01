Telepítse a NATS-ot egykattintásos telepítéssel.
Felhőnatív, nagy teljesítményű üzenetküldő rendszer ezredmásodperc alatti késleltetéssel microservices, IoT és elosztott alkalmazások számára.
Válasszon VPS csomagot a NATS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a NATS
A NATS egy könnyű, nyílt forráskódú üzenetküldő rendszer, amelyet felhőalapú architektúrákhoz terveztek. Ez ezredmásodperc alatti kiadó-feliratkozó, kérés-válasz és üzenetsor-csoportos üzenetküldést biztosít minimális erőforrásigénnyel. A szerver bináris mérete 20 MB alatt van, és nem igényel külső függőségeket. A NATS másodpercenként több millió üzenetet kezel, ezzel az egyik leggyorsabb elérhető üzenetbróker.
A JetStream, a NATS beépített perzisztencia rétege, tartós adatfolyamokat, újrajátszást és pontosan egyszeri kézbesítést biztosít. Ehhez nincs szükség külön üzenetsorra vagy adatbázis szolgáltatásra. A NATS saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatlokalitás felett. Megszünteti az üzenetenkénti felhőalapú díjakat. Az üzenetbuszt a szolgáltatásaihoz a lehető legközelebb helyezi a minimális késleltetés érdekében.
A NATS főbb funkciói
Pub/Sub üzenetküldés
Üzeneteket sugározhat azonnal bármennyi feliratkozónak témakör alapú útválasztással és helyettesítő karakteres feliratkozásokkal a rugalmas üzenetelosztás érdekében.
JetStream perzisztencia
Üzenetek megőrzése, visszajátszása és feldolgozása tartós streamekkel és fogyasztókkal – hozzáadva az egyszeri kézbesítést és az üzenetelőzményeket további infrastruktúra nélkül.
Kérés-válasz minta
Szinkron stílusú RPC kiépítése aszinkron üzenetküldésen keresztül, beépített kérés-válasz mechanizmussal, amely lehetővé teszi a szolgáltatások közötti hívásokat automatikus időtúllépés-kezeléssel.
Sorcsoportok
A munkát üzenetsor-csoportok segítségével ossza el a horizontálisan skálázott fogyasztók között – a NATS automatikusan elosztja az üzeneteket a csoport tagjai között.
Beépített fürtözés
Hozzon létre egy hibatűrő klasztert több csomóponton keresztül, automatikus útvonal-felderítéssel és RAFT-alapú JetStream replikációval a magas rendelkezésre állás érdekében.
HTTP monitorozás
Böngéssze a szerver állapotát, a kapcsolati statisztikákat, a JetStream metrikákat és az előfizetési adatokat a beépített megfigyelő végponton keresztül, a 8222-es porton.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NATS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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