A Huginn egy nyílt forráskódú automatizálási platform. Segítségével ügynököket építhet weboldalak figyelésére, adatváltozások nyomon követésére, tartalom aggregálására és többlépéses munkafolyamatok végrehajtására. Mindezt saját infrastruktúráján teheti meg. Gondoljon rá úgy, mint egy saját üzemeltetésű IFTTT-re vagy Zapier-re, korlátozások és előfizetési díjak nélkül. Az ügynökök figyelhetik az eseményeket. Átalakíthatják és irányíthatják az adatokat a szolgáltatások között, értesítéseket küldhetnek. Vizuális webes felületen keresztül koordinálhatják a komplex folyamatokat.

A Huginn futtatása a VPS-én azt jelenti, hogy az automatizálási munkafolyamatok megbízhatóan futnak éjjel-nappal. Teljes hozzáférést biztosít a belső rendszerekhez és privát adatforrásokhoz, amelyeket a felhőalapú automatizálási szolgáltatások nem érhetnek el. Mindeközben az API kulcsai és az üzleti logikája teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad.