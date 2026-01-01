Akár 69% kedvezmény a Huginn szolgáltatásra

Telepítse a Huginn-t egyetlen kattintásos telepítéssel.

Saját üzemeltetésű automatizálási platform intelligens megfigyelő ügynökök építéséhez, amelyek figyelik az internetet és az Ön nevében járnak el.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Huginn-t egyetlen kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Huginn szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Huginn

A Huginn egy nyílt forráskódú automatizálási platform. Segítségével ügynököket építhet weboldalak figyelésére, adatváltozások nyomon követésére, tartalom aggregálására és többlépéses munkafolyamatok végrehajtására. Mindezt saját infrastruktúráján teheti meg. Gondoljon rá úgy, mint egy saját üzemeltetésű IFTTT-re vagy Zapier-re, korlátozások és előfizetési díjak nélkül. Az ügynökök figyelhetik az eseményeket. Átalakíthatják és irányíthatják az adatokat a szolgáltatások között, értesítéseket küldhetnek. Vizuális webes felületen keresztül koordinálhatják a komplex folyamatokat.

A Huginn futtatása a VPS-én azt jelenti, hogy az automatizálási munkafolyamatok megbízhatóan futnak éjjel-nappal. Teljes hozzáférést biztosít a belső rendszerekhez és privát adatforrásokhoz, amelyeket a felhőalapú automatizálási szolgáltatások nem érhetnek el. Mindeközben az API kulcsai és az üzleti logikája teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Huginn főbb funkciói

Egyéni ügynöképítő

Hozzon létre figyelő és automatizálási ügynököket vizuális felületen keresztül, kódírás nélkül, webszolgáltatásokat és adatforrásokat munkafolyamatokba kapcsolva.

Weboldal folyamatos ellenőrzése

Kövesse nyomon a tartalomváltozásokat bármely weboldalon, és indítson el műveleteket, amikor az árak csökkennek, hírek jelennek meg, vagy specifikus kulcsszavak észlelhetők.

Ütemezett végrehajtás

Ügynökök futtatása cron-szerű ütemezések szerint, vagy eseményekkel történő indításuk, biztosítva, hogy az időérzékeny automatizálások soha ne mulasszák el az alkalmat.

Adatátalakítás

Szűrje, elemezze és formázza újra az adatokat a lépések között beépített átalakító ügynökök segítségével, amelyek kezelik a JSON, XML és regex mintákat.

Többfelhasználós támogatás

A szerepköralapú engedélyek lehetővé teszik a csapatoknak, hogy megosszák és együttműködjenek az automatizálási munkafolyamatokon anélkül, hogy felfednék az érzékeny ügynök hitelesítő adatait.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Huginn szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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