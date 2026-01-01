Telepítse a Huginn-t egyetlen kattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű automatizálási platform intelligens megfigyelő ügynökök építéséhez, amelyek figyelik az internetet és az Ön nevében járnak el.
Válasszon VPS csomagot a Huginn szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Huginn
A Huginn egy nyílt forráskódú automatizálási platform. Segítségével ügynököket építhet weboldalak figyelésére, adatváltozások nyomon követésére, tartalom aggregálására és többlépéses munkafolyamatok végrehajtására. Mindezt saját infrastruktúráján teheti meg. Gondoljon rá úgy, mint egy saját üzemeltetésű IFTTT-re vagy Zapier-re, korlátozások és előfizetési díjak nélkül. Az ügynökök figyelhetik az eseményeket. Átalakíthatják és irányíthatják az adatokat a szolgáltatások között, értesítéseket küldhetnek. Vizuális webes felületen keresztül koordinálhatják a komplex folyamatokat.
A Huginn futtatása a VPS-én azt jelenti, hogy az automatizálási munkafolyamatok megbízhatóan futnak éjjel-nappal. Teljes hozzáférést biztosít a belső rendszerekhez és privát adatforrásokhoz, amelyeket a felhőalapú automatizálási szolgáltatások nem érhetnek el. Mindeközben az API kulcsai és az üzleti logikája teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad.
A Huginn főbb funkciói
Egyéni ügynöképítő
Hozzon létre figyelő és automatizálási ügynököket vizuális felületen keresztül, kódírás nélkül, webszolgáltatásokat és adatforrásokat munkafolyamatokba kapcsolva.
Weboldal folyamatos ellenőrzése
Kövesse nyomon a tartalomváltozásokat bármely weboldalon, és indítson el műveleteket, amikor az árak csökkennek, hírek jelennek meg, vagy specifikus kulcsszavak észlelhetők.
Ütemezett végrehajtás
Ügynökök futtatása cron-szerű ütemezések szerint, vagy eseményekkel történő indításuk, biztosítva, hogy az időérzékeny automatizálások soha ne mulasszák el az alkalmat.
Adatátalakítás
Szűrje, elemezze és formázza újra az adatokat a lépések között beépített átalakító ügynökök segítségével, amelyek kezelik a JSON, XML és regex mintákat.
Többfelhasználós támogatás
A szerepköralapú engedélyek lehetővé teszik a csapatoknak, hogy megosszák és együttműködjenek az automatizálási munkafolyamatokon anélkül, hogy felfednék az érzékeny ügynök hitelesítő adatait.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Huginn szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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