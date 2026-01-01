A Dashy egy saját üzemeltetésű személyes irányítópult, amely egy gyönyörű, testreszabható kezdőlapot biztosít az összes szolgáltatásához, alkalmazásához és könyvjelzőjéhez. Több száz beépített ikonnal, kiterjedt widget-ökoszisztémával és vizuális konfigurációs szerkesztővel személyre szabott felületet hozhat létre YAML fájlok szerkesztése nélkül. A valós idejű állapotellenőrzések folyamatosan figyelik a szolgáltatásait, így mindig tudja, mi működik és mi nem.

A Dashy saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy az irányítópultja 24/7 elérhető bármilyen eszközről, az összes konfigurációs adat az Ön ellenőrzése alatt áll. Nincsenek előfizetési díjak, használati korlátok, és harmadik fél sem fér hozzá az infrastruktúra topológiájához. Ez egy gyors, privát belépési pont minden futtatott szolgáltatásához.