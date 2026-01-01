Telepítse a Dashy-t egyetlen kattintással.
Nagyon testreszabható, saját üzemeltetésű irányítópult az összes szolgáltatás, könyvjelző és widget egy helyen történő rendszerezéséhez.
Válasszon VPS csomagot a Dashy szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dashy
A Dashy egy saját üzemeltetésű személyes irányítópult, amely egy gyönyörű, testreszabható kezdőlapot biztosít az összes szolgáltatásához, alkalmazásához és könyvjelzőjéhez. Több száz beépített ikonnal, kiterjedt widget-ökoszisztémával és vizuális konfigurációs szerkesztővel személyre szabott felületet hozhat létre YAML fájlok szerkesztése nélkül. A valós idejű állapotellenőrzések folyamatosan figyelik a szolgáltatásait, így mindig tudja, mi működik és mi nem.
A Dashy saját üzemeltetése a VPS-én azt jelenti, hogy az irányítópultja 24/7 elérhető bármilyen eszközről, az összes konfigurációs adat az Ön ellenőrzése alatt áll. Nincsenek előfizetési díjak, használati korlátok, és harmadik fél sem fér hozzá az infrastruktúra topológiájához. Ez egy gyors, privát belépési pont minden futtatott szolgáltatásához.
A Dashy főbb funkciói
Szolgáltatás állapotfigyelés
Folyamatosan ellenőrzi, hogy szolgáltatásai online állapotban vannak-e, és élő állapotjelzőket jelenít meg, így egy pillantással észreveheti a kimaradásokat.
Vizuális konfigurációs szerkesztő
Szerkessze az irányítópult elrendezését, szakaszait és elemeit egy kattintásos felületen keresztül anélkül, hogy hozzáérne a YAML konfigurációs fájlokhoz.
Gazdag Widget ökoszisztéma
Adjon hozzá időjárás-előrejelzéseket, RSS-hírcsatornákat, rendszerstatisztikákat, órákat és több tucat más widgetet, hogy az irányítópultot információs központtá alakítsa.
Kiterjedt ikonkönyvtár
Tartalmaz 400-nál több előre konfigurált szolgáltatás ikont és támogatja az egyéni ikonokat, így a műszerfal vizuálisan egységes és könnyen navigálható marad.
Többoldalas támogatás
A szolgáltatások rendszerezése több oldalon és szekcióban lehetővé teszi nagyszámú alkalmazás praktikus kezelését, zsúfoltság nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dashy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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