Telepítse a Linkdinget egyetlen kattintással.
Minimális, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő címkealapú rendszerezéssel és teljes szöveges kereséssel.
Válasszon VPS csomagot a Linkding szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Linkding
A Linkding egy áramvonalas, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő, amelyet sebességre és egyszerűségre terveztek. Amikor ment egy linket, automatikusan kinyeri az oldalcímeket és leírásokat. Támogatja a hierarchikus címkézést, és erőteljes teljes szöveges keresést biztosít a teljes gyűjteményében. A letisztult felület a könyvjelzőkre helyezi a hangsúlyt, nem pedig magára az eszközre.
A Linkding saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privátan tartja böngészési szokásait és kutatási érdeklődését. Ez hirdetések, nyomon követés és harmadik fél hozzáférése nélkül történik. Egyetlen könnyűsúlyú konténer SQLite tárolással minimális erőforrás-felhasználást és egyszerű karbantartást jelent.
A Linkding főbb funkciói
Címke-alapú szervezés
Rendszerezze a könyvjelzőket hierarchikus címkékkel és automatikus kiegészítéssel a gyors kategorizáláshoz és a mentett hivatkozások visszakereséséhez.
Teljes szöveges keresés
Keresés a könyvjelzők címei, leírásai és archivált oldaltartalma között, hogy pontosan megtaláld, amit elmentettél.
Automatikus archiválás
Archiválja a teljes oldalas pillanatképeket mentéskor, így a könyvjelzőzött tartalom hozzáférhető marad, még akkor is, ha az eredeti URL-ek eltűnnek.
Böngészőbővítmények
Oldalak mentése Linkdingbe közvetlenül a böngészőjéből dedikált bővítményekkel Chrome és Firefox böngészőkhöz.
REST API hozzáférés
Automatizálja a könyvjelzők kezelését és integrálja más eszközökkel egy letisztult REST API-n keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Linkding szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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