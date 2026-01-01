A Linkding egy áramvonalas, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő, amelyet sebességre és egyszerűségre terveztek. Amikor ment egy linket, automatikusan kinyeri az oldalcímeket és leírásokat. Támogatja a hierarchikus címkézést, és erőteljes teljes szöveges keresést biztosít a teljes gyűjteményében. A letisztult felület a könyvjelzőkre helyezi a hangsúlyt, nem pedig magára az eszközre.

A Linkding saját VPS-en történő üzemeltetése teljesen privátan tartja böngészési szokásait és kutatási érdeklődését. Ez hirdetések, nyomon követés és harmadik fél hozzáférése nélkül történik. Egyetlen könnyűsúlyú konténer SQLite tárolással minimális erőforrás-felhasználást és egyszerű karbantartást jelent.