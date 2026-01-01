Telepítse a MariaDB-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú relációs adatbázis és behelyettesíthető MySQL alternatíva, amelyben világszerte több millió telepítés megbízik.
Válasszon VPS csomagot a MariaDB szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MariaDB
A MariaDB a világ egyik legelterjedtebb relációs adatbázisa. Az eredeti MySQL fejlesztők hozták létre, hogy véglegesen nyílt forráskódú maradjon. Teljes ACID-kompatibilitást, MySQL-kompatibilitást, több tárolómotort és vállalati funkciókat kínál, például a Galera Cluster-t a magas rendelkezésre állás érdekében. Ezáltal szilárd alapot biztosít webalkalmazásokhoz, SaaS platformokhoz és bármilyen méretű adatfeldolgozási feladatokhoz.
A MariaDB futtatása saját VPS-en dedikált adatbázis-erőforrásokat biztosít. Közvetlen irányítást ad a konfiguráció és a finomhangolás felett. Emellett egy megosztott adatbázis-szerver is elérhetővé válik minden alkalmazásod számára. Mindez a felügyelt adatbázis-szolgáltatások többletköltsége és erőforrásonkénti árazása nélkül.
A MariaDB főbb funkciói
MySQL kompatibilitás
A MySQL-lel kompatibilis helyettesítő azt jelenti, hogy a meglévő alkalmazások, illesztőprogramok és eszközök kódmódosítások nélkül működnek.
ACID tranzakciók
Az InnoDB teljes tranzakciós támogatása biztosítja az adatintegritást azon alkalmazások számára, amelyek nem engedhetnek meg maguknak inkonzisztens állapotot.
Galera Cluster
Beépített többmesteres replikáció a magas rendelkezésre állású telepítésekhez, amelyek nulla állásidejű adatbázis-műveleteket igényelnek.
Több tárolómotor
Válasszon az InnoDB, Aria, ColumnStore és még sok más közül, hogy a tárolómotor illeszkedjen az egyes munkaterhelés-típusokhoz.
JSON és Térbeli adatok
Natív JSON adattípus és térbeli indexek támogatják a modern alkalmazás adatmodelleket a hagyományos relációs adatok mellett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MariaDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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