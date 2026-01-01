A MariaDB a világ egyik legelterjedtebb relációs adatbázisa. Az eredeti MySQL fejlesztők hozták létre, hogy véglegesen nyílt forráskódú maradjon. Teljes ACID-kompatibilitást, MySQL-kompatibilitást, több tárolómotort és vállalati funkciókat kínál, például a Galera Cluster-t a magas rendelkezésre állás érdekében. Ezáltal szilárd alapot biztosít webalkalmazásokhoz, SaaS platformokhoz és bármilyen méretű adatfeldolgozási feladatokhoz.

A MariaDB futtatása saját VPS-en dedikált adatbázis-erőforrásokat biztosít. Közvetlen irányítást ad a konfiguráció és a finomhangolás felett. Emellett egy megosztott adatbázis-szerver is elérhetővé válik minden alkalmazásod számára. Mindez a felügyelt adatbázis-szolgáltatások többletköltsége és erőforrásonkénti árazása nélkül.