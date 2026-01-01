Telepítse a OneTimeSecretet egyetlen kattintással.
Ossza meg jelszavait és érzékeny adatait önmegsemmisítő linkeken keresztül, amelyek csak egyszer tekinthetők meg.
Válasszon VPS csomagot a OneTimeSecret szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OneTimeSecret
Az OneTimeSecret segítségével érzékeny információkat – jelszavakat, API kulcsokat, privát üzeneteket – oszthat meg. A linkek egyetlen megtekintés után önmegsemmisítővé válnak. Amint a címzett megnyitja a linket, a titok véglegesen törlődik a szerverről, nyom nélkül.
Az OneTimeSecret saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a megosztott titkok soha nem érintkeznek harmadik fél infrastruktúrájával. Ön irányítja a titkosítást, az adatmegőrzési szabályzatokat és a hozzáférési naplókat. Ez ideálissá teszi olyan csapatoknak, melyek hitelesítő adatokat, ügyféladatokat vagy e-mailhez/csevegéshez túl érzékeny információkat kezelnek.
A OneTimeSecret főbb funkciói
Önmegsemmisítő linkek
Minden titok azonnal törlődik az első megtekintés után, ezzel biztosítva, hogy az érzékeny adatokhoz ne lehessen újra hozzáférni.
Jelszókifejezés-védelem
Adjon meg egy opcionális jelszót, hogy csak a kijelölt címzett tudja visszafejteni és elolvasni a titkot.
Konfigurálható lejárat
Állítsa be a titkokat, hogy automatikusan lejárjanak percek, órák vagy napok elteltével, akkor is, ha soha nem nyitják meg őket.
Nincs szükség regisztrációra
Bárki létrehozhat és fogadhat titkokat fiók létrehozása nélkül, csökkentve ezzel a gyors megosztás akadályait.
Admin fiók támogatás
Regisztráljon egy rendszergazdai fiókot első látogatáskor a használat nyomon követéséhez és az instancia kezeléséhez a webes UI-ról.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OneTimeSecret szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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