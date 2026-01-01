Az OneTimeSecret segítségével érzékeny információkat – jelszavakat, API kulcsokat, privát üzeneteket – oszthat meg. A linkek egyetlen megtekintés után önmegsemmisítővé válnak. Amint a címzett megnyitja a linket, a titok véglegesen törlődik a szerverről, nyom nélkül.

Az OneTimeSecret saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a megosztott titkok soha nem érintkeznek harmadik fél infrastruktúrájával. Ön irányítja a titkosítást, az adatmegőrzési szabályzatokat és a hozzáférési naplókat. Ez ideálissá teszi olyan csapatoknak, melyek hitelesítő adatokat, ügyféladatokat vagy e-mailhez/csevegéshez túl érzékeny információkat kezelnek.