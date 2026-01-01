A Speakr egy saját üzemeltetésű AI átírási és jegyzetkészítő platform, amelyet arra terveztek, hogy rögzítse, átírja és értelmezze az audio tartalmait. Több átírási backendet támogat – beleértve a WhisperX, OpenAI és Mistral rendszereket is –, rugalmasságot biztosítva a helyi vagy felhőalapú feldolgozás kiválasztásához. A beszélő-diarizáció, a hangprofilok és az AI által generált összefoglalók segítenek feltárni a meglátásokat megbeszélésekből, interjúkból és előadásokból.

Többfelhasználós támogatással, OIDC SSO-val, egy REST API-val webhooks-okkal, valamint az n8n, Zapier és Make integrációival a Speakr természetesen illeszkedik a csapatmunkafolyamatokba. A saját üzemeltetés teljes ellenőrzése alatt tartja az összes felvételt és átiratot.