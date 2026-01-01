Telepítse a Speakr-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű AI átírási platform, amely a beszélt hangot kereshető, rendszerezett tudássá alakítja.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Speakr
A Speakr egy saját üzemeltetésű AI átírási és jegyzetkészítő platform, amelyet arra terveztek, hogy rögzítse, átírja és értelmezze az audio tartalmait. Több átírási backendet támogat – beleértve a WhisperX, OpenAI és Mistral rendszereket is –, rugalmasságot biztosítva a helyi vagy felhőalapú feldolgozás kiválasztásához. A beszélő-diarizáció, a hangprofilok és az AI által generált összefoglalók segítenek feltárni a meglátásokat megbeszélésekből, interjúkból és előadásokból.
Többfelhasználós támogatással, OIDC SSO-val, egy REST API-val webhooks-okkal, valamint az n8n, Zapier és Make integrációival a Speakr természetesen illeszkedik a csapatmunkafolyamatokba. A saját üzemeltetés teljes ellenőrzése alatt tartja az összes felvételt és átiratot.
A Speakr főbb funkciói
Rugalmas átírási háttérrendszerek
Csatlakozzon a WhisperX-hez, OpenAI-hoz, Mistralhoz vagy bármely kompatibilis ASR szolgáltatáshoz, hogy megfeleljen adatvédelmi és pontossági igényeinek.
Beszélő-diarizáció
Automatikusan azonosítja és felcímkézi az egyes beszélőket a felvételeken, hangprofil-támogatással, WhisperX használatakor.
AI összefoglalók és keresés
Generáljon automatikus összefoglalókat, és a szemantikus Inquire Mode segítségével keressen jelentést a teljes átiratkönyvtárában.
Többfelhasználós és SSO
Több felhasználó támogatása részletes megosztással, nyilvános linkekkel és OIDC SSO-val, beleértve a Keycloakot, az Azure AD-t, a Google-t és az Auth0-t.
Munkafolyamat integrációk
Indítson el alsóbb szintű automatizálást REST API-n és webhookokon keresztül, előre elkészített csatlakozókkal az n8n, Zapier és Make számára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Speakr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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