Telepítse a Wavelogot egyetlen kattintással.
Webes amatőr rádió naplózó alkalmazás QSO-k nyomon követésére, díjak kezelésére, valamint integrációra a LoTW-vel és az eQSL-lel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Wavelog
A Wavelog egy modern, web alapú amatőr rádiós naplózó alkalmazás. QSO-k nyomon követésére és a díjak előrehaladásának kezelésére szolgál a DXCC, IOTA, SOTA és POTA programokban. Közvetlenül integrálódik a LoTW, eQSL és hívójel-kereső szolgáltatásokkal. Támogatja a CAT rádióvezérlést az automatizált naplózáshoz a működési munkamenetek során.
A Wavelog saját VPS-en történő üzemeltetése privát és hozzáférhetővé teszi naplóadatait. Ez bármely böngészőből vagy mobileszközről elérhető, harmadik féltől származó felhőfüggőség nélkül. A verseny naplózás, DX cluster integráció, ADIF és Cabrillo export, valamint a több operátor támogatása teljes állomásnaplózási megoldássá teszi komoly amatőr rádióamatőrök számára.
A Wavelog főbb funkciói
Díjkövetés
Kövesse nyomon a haladást a DXCC, IOTA, SOTA, POTA és más jelentős rádióamatőr díjazási programok felé a naplóadatai alapján.
LoTW és eQSL szinkronizálás
Automatikusan feltölti és megerősíti a QSO-kat LoTW és eQSL rendszerekkel az elektronikus díj elismeréséhez, manuális beküldés nélkül.
CAT rádióvezérlés
Csatlakoztassa rádióját CAT interfészen keresztül, hogy automatikusan kitöltse a sáv, üzemmód és frekvencia mezőket élő működés közben.
Versenynaplózás
Naplózza a verseny QSO-kat a cserék nyomon követésével és az ismétlődések ellenőrzésével a versenyképes amatőr rádiózáshoz.
ADIF exportálás
Exportálja a teljes naplóját ADIF vagy Cabrillo formátumban más naplózó szoftverekkel vagy díjbeküldő rendszerekkel való használatra.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Wavelog szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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