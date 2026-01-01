A Wavelog egy modern, web alapú amatőr rádiós naplózó alkalmazás. QSO-k nyomon követésére és a díjak előrehaladásának kezelésére szolgál a DXCC, IOTA, SOTA és POTA programokban. Közvetlenül integrálódik a LoTW, eQSL és hívójel-kereső szolgáltatásokkal. Támogatja a CAT rádióvezérlést az automatizált naplózáshoz a működési munkamenetek során.

A Wavelog saját VPS-en történő üzemeltetése privát és hozzáférhetővé teszi naplóadatait. Ez bármely böngészőből vagy mobileszközről elérhető, harmadik féltől származó felhőfüggőség nélkül. A verseny naplózás, DX cluster integráció, ADIF és Cabrillo export, valamint a több operátor támogatása teljes állomásnaplózási megoldássá teszi komoly amatőr rádióamatőrök számára.