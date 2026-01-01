Telepítse a Seerr-t egyetlen kattintással.
Egységes médiaigénylő platform Jellyfin, Plex és Emby számára, automatizált teljesítéssel Sonarr és Radarr segítségével.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Seerr
A Seerr egy nyílt forráskódú média kérés és felfedezési platform, amely az Overseerr és Jellyseerr legjobb tulajdonságait egyesíti egyetlen alkalmazásban, natív támogatással a Jellyfin, Plex és Emby számára. A felhasználók filmeket és TV műsorokat böngészhetnek, kéréseket küldhetnek be. Az adminisztrátorok jóváhagyják azokat egy letisztult irányítópulton keresztül, miközben a Sonarr és a Radarr automatikusan kezeli a tényleges letöltést.
A Seerr önálló üzemeltetése a média szerver hitelesítő adatait és az API kulcsokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Ezáltal családjának és barátainak kifinomult módot biztosít a tartalom kérésére, anélkül, hogy közvetlen hozzáférésük lenne az automatizálási eszközeihez. A VPS telepítés 24/7-es elérhetősége garantálja a kérésbeküldések és értesítések megbízható működését. Ez független attól, hogy otthoni hálózata online van-e.
A Seerr főbb funkciói
Többszerveres támogatás
Működik a Jellyfin, Plex és Emby rendszerekkel, egyszeri bejelentkezéssel, így a felhasználók a médiaszerverükhöz használt hitelesítő adataikkal lépnek be.
Sonarr és Radarr integráció
Automatikusan elküldi a jóváhagyott kéréseket Sonarr-nak a tévésorozatokhoz és Radarr-nak a filmekhez, ezzel teljessé téve a teljes folyamatot a kéréstől a könyvtárig.
Ismétlődés megelőzés
Átvizsgálja a meglévő médiatárhelyeket, mielőtt elfogadná a kéréseket, megakadályozva a felesleges letöltéseket azoknál a tartalmaknál, amelyek már elérhetők.
Részletes engedélyek
A szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és a felhasználónkénti kérelemkvóták lehetővé teszik a rendszergazdák számára, hogy kezeljék, mit kérhetnek a felhasználók és milyen gyakran.
Többcsatornás értesítések
Jóváhagyási és elérhetőségi értesítéseket küld Discordon, Telegramon, Slacken, e-mailben és webhookokon keresztül, hogy a felhasználók tájékozottak maradjanak kéréseikről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Seerr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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