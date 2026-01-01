A Seerr egy nyílt forráskódú média kérés és felfedezési platform, amely az Overseerr és Jellyseerr legjobb tulajdonságait egyesíti egyetlen alkalmazásban, natív támogatással a Jellyfin, Plex és Emby számára. A felhasználók filmeket és TV műsorokat böngészhetnek, kéréseket küldhetnek be. Az adminisztrátorok jóváhagyják azokat egy letisztult irányítópulton keresztül, miközben a Sonarr és a Radarr automatikusan kezeli a tényleges letöltést.

A Seerr önálló üzemeltetése a média szerver hitelesítő adatait és az API kulcsokat a saját infrastruktúráján belül tartja. Ezáltal családjának és barátainak kifinomult módot biztosít a tartalom kérésére, anélkül, hogy közvetlen hozzáférésük lenne az automatizálási eszközeihez. A VPS telepítés 24/7-es elérhetősége garantálja a kérésbeküldések és értesítések megbízható működését. Ez független attól, hogy otthoni hálózata online van-e.