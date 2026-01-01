A Dozzle egy konfigurációmentes webes felület a Docker konténer naplók valós idejű figyelésére. Automatikusan felfedezi a gazdagépen lévő összes konténert, és közvetlenül egy tiszta, reszponzív böngésző UI-ra streameli a kimenetüket — nincs naplóügynök, nincs külső tárhely, és a Docker socket csatlakoztatásán kívül nincs egyéb beállítás.

A fejlesztők hibakeresés során több szolgáltatás egyidejű figyelésére használják, míg az operátorok gyors incidens-triage-ra támaszkodnak rá. Az erőteljes keresés és szűrés megkönnyíti a pontosan szükséges naplósorok elkülönítését anélkül, hogy elhagyná a böngészőt. Minimális erőforrás-felhasználással és adatbázis-függőségek nélkül a Dozzle kényelmesen fut bármilyen VPS-en a termelési terhelések mellett.