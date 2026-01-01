Telepítse a Dozzle-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú webes felhasználói felület valós idejű Docker konténer naplók megtekintéséhez, azonnali konténer felfedezéssel és konfiguráció nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Dozzle
A Dozzle egy konfigurációmentes webes felület a Docker konténer naplók valós idejű figyelésére. Automatikusan felfedezi a gazdagépen lévő összes konténert, és közvetlenül egy tiszta, reszponzív böngésző UI-ra streameli a kimenetüket — nincs naplóügynök, nincs külső tárhely, és a Docker socket csatlakoztatásán kívül nincs egyéb beállítás.
A fejlesztők hibakeresés során több szolgáltatás egyidejű figyelésére használják, míg az operátorok gyors incidens-triage-ra támaszkodnak rá. Az erőteljes keresés és szűrés megkönnyíti a pontosan szükséges naplósorok elkülönítését anélkül, hogy elhagyná a böngészőt. Minimális erőforrás-felhasználással és adatbázis-függőségek nélkül a Dozzle kényelmesen fut bármilyen VPS-en a termelési terhelések mellett.
A Dozzle főbb funkciói
Valós idejű naplóstreamelés
Élő konténerkimenetet streamel közvetlenül a böngészőbe automatikus görgetéssel, így azonnal látja az új naplósorokat, amint azok megíródnak.
Azonnali konténer felderítés
Automatikusan észleli az összes futó konténert a gazdagépen — nincs szükség kézi konfigurációra a naplók megtekintésének megkezdéséhez.
Keresés és szűrés
Keresse a napló tartalmát kulcsszó alapján, vagy szűrje tárolónév és időtartomány szerint, hogy gyorsan elkülönítse a hibákat és a releváns eseményeket.
Többkonténeres nézet
Figyeljen több szolgáltatást egymás mellett egyetlen böngészőablakban, ezáltal csökkentve a kontextusváltást a hibakeresési munkamenetek során.
Nulla külső függőség
Csak a Docker socketet igényli — nincs adatbázis, nincs naplóküldő, és nincsenek további erőforrásokat fogyasztó ügynökfolyamatok.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Dozzle szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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