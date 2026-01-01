Telepítse a Nuclio-t egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű nyílt forráskódú szerver nélküli platform valós idejű esemény- és adatfeldolgozáshoz, automatikus skálázással és GPU támogatással.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Nuclio
A Nuclio egy nagy teljesítményű, nyílt forráskódú szerver nélküli platform valós idejű esemény- és adatfeldolgozáshoz. A kódját függvényekként futtatja, amelyek számos triggerre reagálnak – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS és ütemezett cron feladatok. Az egyes függvényeket automatikusan skálázza felfelé és lefelé a kereslet alapján. A függvények dedikált konténerekben futnak, amelyeket közvetlenül a böngésző irányítópultjáról építenek és telepítenek.
Az általános automatizálási eszközökkel ellentétben a Nuclio-t sebességre tervezték. Másodpercenként több százezer eseményt dolgoz fel folyamatonként, opcionális GPU gyorsítással a gépi tanulási következtetésekhez. A Nuclio saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatfolyamok, modellek és eseményforrások felett, hívásalapú felhődíjak és gyártói függőség nélkül.
A Nuclio főbb funkciói
Valós idejű eseményindítók
Függvények indítása HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS és cron ütemezések segítségével, ragasztókód írása nélkül.
Automatikus skálázás
Minden funkció terhelés alatt felfelé skálázódik és tétlen állapotban visszafelé, így az erőforrás-felhasználás hatékony marad a munkaterhelések során.
Többnyelvű futtatókörnyezetek
Függvényeket írhat Go, Python, Java, .NET, Node.js vagy Shell nyelven, a futtatókörnyezet használatával, amelyik a legjobban illik az adott feladathoz.
GPU-gyorsított következtetés
Csatoljon GPU-kat a függvényekhez a gyors gépi tanulási következtetéshez és az adatintenzív valós idejű feldolgozási folyamatokhoz.
Böngészőalapú irányítópult
Építsen, telepítsen, hívjon meg és figyeljen függvényeket egy letisztult webes felhasználói felületről anélkül, hogy elhagyná a böngészőt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Nuclio szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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