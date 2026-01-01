A Nuclio egy nagy teljesítményű, nyílt forráskódú szerver nélküli platform valós idejű esemény- és adatfeldolgozáshoz. A kódját függvényekként futtatja, amelyek számos triggerre reagálnak – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS és ütemezett cron feladatok. Az egyes függvényeket automatikusan skálázza felfelé és lefelé a kereslet alapján. A függvények dedikált konténerekben futnak, amelyeket közvetlenül a böngésző irányítópultjáról építenek és telepítenek.

Az általános automatizálási eszközökkel ellentétben a Nuclio-t sebességre tervezték. Másodpercenként több százezer eseményt dolgoz fel folyamatonként, opcionális GPU gyorsítással a gépi tanulási következtetésekhez. A Nuclio saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az adatfolyamok, modellek és eseményforrások felett, hívásalapú felhődíjak és gyártói függőség nélkül.