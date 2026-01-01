A MaxKB egy nyílt forráskódú platform vállalati AI tudásbázis ügynökök építéséhez, Retrieval-Augmented Generation (RAG) technológiával működtetve. Feldolgozza a PDF, Word, Excel, Markdown és HTML fájlokat vektoros beágyazásokká. Ezeket összekapcsolja az Ön által választott LLM-mel — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, vagy egy helyi modellel. Egy vizuális munkafolyamat-motor lehetővé teszi a csapatoknak, hogy intelligens Q&A ügynököket telepítsenek kódírás nélkül.

A MaxKB saját VPS-en történő üzemeltetése a saját dokumentumokat, ügyfélinterakciókat és üzleti tudást teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja. Ezzel kiküszöböli a lekérdezésenkénti felhőköltségeket, miközben teljes ellenőrzést biztosít a modellválasztás és az adatvédelem felett.