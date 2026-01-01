Telepítse a MaxKB-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú RAG platform AI tudásbázis ügynökök építéséhez a dokumentumaiból és adatforrásaiból.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MaxKB
A MaxKB egy nyílt forráskódú platform vállalati AI tudásbázis ügynökök építéséhez, Retrieval-Augmented Generation (RAG) technológiával működtetve. Feldolgozza a PDF, Word, Excel, Markdown és HTML fájlokat vektoros beágyazásokká. Ezeket összekapcsolja az Ön által választott LLM-mel — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, vagy egy helyi modellel. Egy vizuális munkafolyamat-motor lehetővé teszi a csapatoknak, hogy intelligens Q&A ügynököket telepítsenek kódírás nélkül.
A MaxKB saját VPS-en történő üzemeltetése a saját dokumentumokat, ügyfélinterakciókat és üzleti tudást teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül tartja. Ezzel kiküszöböli a lekérdezésenkénti felhőköltségeket, miközben teljes ellenőrzést biztosít a modellválasztás és az adatvédelem felett.
A MaxKB főbb funkciói
RAG-alapú Kérdések és válaszok
Automatikusan feldolgozza a dokumentumokat vektorbeágyazásokká, hogy pontos, forrásalapú válaszokat adjon az összetett lekérdezésekre.
Többformátumú adatbevitel
Importál PDF, Word, Excel, Markdown, HTML és egyszerű szöveget — továbbá webes feltérképezéssel tudásbázisokat épít online tartalmakból.
Modell rugalmasság
Működik az OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek és helyileg hosztolt modellekkel, így kiválaszthatja a legmegfelelőbbet költség és adatvédelem szempontjából.
Vizuális munkafolyamat-motor
Koordinálja a többlépéses AI folyamatokat, és integrálja az ügynököket ügyfélszolgálati vagy HR rendszerekbe kódírás nélkül.
API integráció
A teljes REST API és a beágyazási kódrészletek egyszerűvé teszik az AI ügynök hozzáadását bármely meglévő weboldalhoz vagy alkalmazáshoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MaxKB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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