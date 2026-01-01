Telepítse az Apache Gravitinót egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú metaadat-tó, amely egyesíti a katalógusokat, sémákat és táblákat az Iceberg, Hive, MySQL és PostgreSQL között egyetlen API mögött.
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Erre jó a Apache Gravitino
Az Apache Gravitino egy földrajzilag elosztott, egyesített metaadat-tó. Ez egyetlen helyet biztosít az adatcsapatoknak a táblák, sémák, fájlkészletek, modellek és hozzáférési szabályzatok kezelésére heterogén katalógusokban.
Egy hagyományos Hive Metastore-ral ellentétben a Gravitino egyesíti a meglévő katalógusokat metaadatok másolása nélkül. Egységes REST API-n és modern webes felhasználói felületen keresztül teszi elérhetővé őket. Így az olyan motorok, mint a Trino, Spark, Flink és Doris, lekérdezhetik ugyanazt a logikai nézetet.
A Gravitino saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy az érzékeny származási adatok, séma definíciók és hitelesítő adatok leképezései a saját környezetében maradjanak. Ezzel elkerülhetők a menedzselt metaadat-szolgáltatások ismétlődő költségei. A mellékelt Iceberg REST katalógus végpont azonnal készen áll a lakehouse táblák támogatására.
A Apache Gravitino főbb funkciói
Egységes metaadat-tó
Összevonni az Iceberg, Hive, JDBC és fájlrendszer-katalógusokat egyetlen REST API és egy háromszintű metalake.catalog.schema névtér mögött.
Beépített Iceberg REST
Iceberg REST katalógus végpontot biztosít a 9001-es porton, így a Spark, a Flink és a Trino olvashatja és írhatja az Iceberg táblákat külső szolgáltatás nélkül.
Modern web UI
Böngésszen metalake-eket, katalógusokat, sémákat és táblákat, szerkessze a tulajdonságokat, és vizsgálja meg az adatvonalat egy beépített webkonzolról — nincs szükség további konténerre.
Többmotoros kompatibilitás
Trino, Spark, Flink, Doris és PyIceberg csatlakozók kommunikálnak a Gravitinóval, így ugyanaz a metaadat hajtja az SQL, kötegelt és adatfolyam-alapú feladatokat.
Fájlkészlet és modellkatalógusok
Kezeli a strukturálatlan fájlkészleteket és ML modell metaadatokat a táblák mellett, biztosítva az AI és lakehouse munkaterheléseknek egyetlen irányítási síkot.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Gravitino szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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