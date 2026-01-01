Az Apache Gravitino egy földrajzilag elosztott, egyesített metaadat-tó. Ez egyetlen helyet biztosít az adatcsapatoknak a táblák, sémák, fájlkészletek, modellek és hozzáférési szabályzatok kezelésére heterogén katalógusokban.

Egy hagyományos Hive Metastore-ral ellentétben a Gravitino egyesíti a meglévő katalógusokat metaadatok másolása nélkül. Egységes REST API-n és modern webes felhasználói felületen keresztül teszi elérhetővé őket. Így az olyan motorok, mint a Trino, Spark, Flink és Doris, lekérdezhetik ugyanazt a logikai nézetet.

A Gravitino saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy az érzékeny származási adatok, séma definíciók és hitelesítő adatok leképezései a saját környezetében maradjanak. Ezzel elkerülhetők a menedzselt metaadat-szolgáltatások ismétlődő költségei. A mellékelt Iceberg REST katalógus végpont azonnal készen áll a lakehouse táblák támogatására.