Telepítse a CyberChef-et egykattintásos telepítéssel.
A GCHQ „Cyber svájci bicskája” több mint 300 művelettel kódoláshoz, titkosításhoz és adatelemzéshez a böngészőben.
Válasszon VPS csomagot a CyberChef szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a CyberChef
A CyberChef egy erőteljes, web-alapú adatkezelő eszköz, amelyet a GCHQ fejlesztett ki. Több mint 300 beépített műveletet kínál titkosításhoz, kódoláshoz, tömörítéshez, hash-eléshez és adatformátum-konverzióhoz. Mindez egy intuitív, húzd és ejtsd felületen keresztül érhető el. Az egyedi receptrendszer lehetővé teszi, hogy több műveletet láncoljon össze újrahasználható, megosztható munkafolyamatokká. A „Magic” funkció pedig automatikusan felismeri a kódolási típusokat az elemzés felgyorsítása érdekében.
Mivel a CyberChef mindent kliensoldalon dolgoz fel a böngészőjében, az érzékeny adatok soha nem hagyják el a gépét. A saját példány VPS-en történő önálló üzemeltetése biztosítja, hogy az mindig elérhető legyen csapata számára. Emellett csak az Ön infrastruktúráján belül lesz hozzáférhető, és mentesül a nyilvánosan üzemeltetett verzióktól való függőségtől. Ez kritikus fontosságú a bizalmas adatokat kezelő biztonsági műveletek és incidenskezelési munkafolyamatok szempontjából.
A CyberChef főbb funkciói
300+ Beépített művelet
Lefedi a Base64, az AES, a SHA hash-elést, a regexet, az IP-elemzést, a tömörítést és több tucat más adatátalakítási műveletet anélkül, hogy bármilyen kódot írna.
Receptláncolás
Fűzzön össze több műveletet újrahasználható receptekbe, amelyek URL-en keresztül menthetők és megoszthatók, lehetővé téve az ismételhető és dokumentált adatátalakítási munkafolyamatokat.
Kliensoldali feldolgozás
A műveletek teljes egészében a böngészőben futnak – az adatok soha nem hagyják el a gépedet, így biztonságos az érzékeny biztonsági vizsgálatokhoz és bizalmas elemzésekhez.
Varázslatos automatikus felismerés
A Magic művelet automatikusan azonosítja az ismeretlen kódolási sémákat, és javasolja a dekódolásukhoz szükséges helyes műveleteket, gyorsítva a triázst és az elemzést.
Töréspontos hibakeresés
Lépjen végig a recepteken töréspontokkal, hogy megvizsgálja a köztes adatállapotokat és elhárítsa az összetett többlépcsős átalakítási folyamatok hibáit.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a CyberChef szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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