A CyberChef egy erőteljes, web-alapú adatkezelő eszköz, amelyet a GCHQ fejlesztett ki. Több mint 300 beépített műveletet kínál titkosításhoz, kódoláshoz, tömörítéshez, hash-eléshez és adatformátum-konverzióhoz. Mindez egy intuitív, húzd és ejtsd felületen keresztül érhető el. Az egyedi receptrendszer lehetővé teszi, hogy több műveletet láncoljon össze újrahasználható, megosztható munkafolyamatokká. A „Magic” funkció pedig automatikusan felismeri a kódolási típusokat az elemzés felgyorsítása érdekében.

Mivel a CyberChef mindent kliensoldalon dolgoz fel a böngészőjében, az érzékeny adatok soha nem hagyják el a gépét. A saját példány VPS-en történő önálló üzemeltetése biztosítja, hogy az mindig elérhető legyen csapata számára. Emellett csak az Ön infrastruktúráján belül lesz hozzáférhető, és mentesül a nyilvánosan üzemeltetett verzióktól való függőségtől. Ez kritikus fontosságú a bizalmas adatokat kezelő biztonsági műveletek és incidenskezelési munkafolyamatok szempontjából.