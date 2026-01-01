Telepítse a Vane-t egyetlen kattintással.
Adatvédelemre összpontosító AI válaszadó motor, amely hivatkozott válaszokat szolgáltat helyi LLM-ek vagy felhőszolgáltatók segítségével, a saját hardverén.
Válasszon VPS csomagot a Vane szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Vane
A Vane egy nyílt forráskódú, AI-alapú válaszadó motor, amely teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán fut. Egy SearXNG-alapú metakereső backendet párosít az Ön által választott nagy nyelvi modellel. Ezek lehetnek helyi Ollama modellek vagy felhőszolgáltatók, mint az OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini és Groq. Célja, hogy pontos válaszokat szintetizáljon, hivatkozott webes forrásokkal alátámasztva.
A Vane saját üzemeltetése minden keresési lekérdezést és dokumentumfeltöltést az Ön VPS-én tart. Nincs harmadik féltől származó lekérdezésnaplózás, nincs felhasználónkénti előfizetés és nincs átláthatatlan rangsorolás. Ön választja ki a keresési forrásokat, a modellt és az adatvédelem szintjét, amely illeszkedik az Ön kutatási módszeréhez.
A Vane főbb funkciói
Hivatkozott AI válaszok
Minden válasz visszavezet az alapul szolgáló forrásokra, így ellenőrizheti az állításokat és mélyebbre áshat anélkül, hogy vakon megbízna a generált tartalomban.
Helyi és felhő alapú LLM-ek
Futtasson nyílt forráskódú modelleket helyben az Ollamán keresztül, vagy csatlakoztasson OpenAI-t, Anthropic-ot, Google Gemini-t és Groq-ot ugyanarról a webes felületről.
Csomagolt SearXNG
SearXNG metakereső példánnyal érkezik, így a lekérdezések számos motoron keresztül aggregálódnak anélkül, hogy kitennék őket kereskedelmi nyomkövetőknek.
Sebesség és minőség módok
Váltson a Sebesség, Kiegyensúlyozott és Minőség módok között, hogy a válaszidő feláldozásával mélyebb, többlépcsős kutatást végezhessen bonyolultabb kérdésekre.
Fájlfeltöltések és felfedezés
Tölts fel PDF-eket, szöveges fájlokat és képeket, hogy kérdezhess saját dokumentumaidról, vagy böngéssz a Discover hírcsatornában felkapott tartalmakért.
Keresési előzmények a VPS-én
Minden lekérdezés, feltöltött fájl és csevegési előzmény az Ön szerverén marad egy állandó kötetben — soha nem szinkronizálódik harmadik fél felhőjébe.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Vane szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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