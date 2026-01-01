A Vane egy nyílt forráskódú, AI-alapú válaszadó motor, amely teljes mértékben az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán fut. Egy SearXNG-alapú metakereső backendet párosít az Ön által választott nagy nyelvi modellel. Ezek lehetnek helyi Ollama modellek vagy felhőszolgáltatók, mint az OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini és Groq. Célja, hogy pontos válaszokat szintetizáljon, hivatkozott webes forrásokkal alátámasztva.

A Vane saját üzemeltetése minden keresési lekérdezést és dokumentumfeltöltést az Ön VPS-én tart. Nincs harmadik féltől származó lekérdezésnaplózás, nincs felhasználónkénti előfizetés és nincs átláthatatlan rangsorolás. Ön választja ki a keresési forrásokat, a modellt és az adatvédelem szintjét, amely illeszkedik az Ön kutatási módszeréhez.