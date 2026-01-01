Telepítse a Raneto-t egyetlen kattintással.
Markdown-alapú tudásbázis wiki Node.js-hez — fájlalapú tartalom tiszta böngészőolvasóval és -szerkesztővel.
Válasszon VPS csomagot a Raneto szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Raneto
A Raneto egy könnyű, nyílt forráskódú tudásbázis, amely Node.js-re épül. Egy Markdown fájlokat tartalmazó mappát tiszta, kereshető dokumentációs oldallá alakít. Nincs adatbázis, amit kezelni kellene. A tartalom egyszerű
.md fájlokként él egy általad vezérelt könyvtárban, ami egyszerűvé teszi a verziókezelést, a biztonsági mentéseket és a kedvenc szerkesztőddel való szerkesztést. A mellékelt webes szerkesztő böngészőn belüli szerkesztést biztosít a nem technikai felhasználók számára, míg a fejlesztők közvetlenül a preferált Markdown eszközükben szerkeszthetnek, és a git-re bízhatják az előzmények kezelését.
A Raneto saját VPS-en való üzemeltetése privát tudásbázist biztosít, amelyet teljes mértékben birtokolsz. Nincs szállítói függőség, és nincsenek ülésenkénti díjak. A tartalom hordozható fájlokként él, nem pedig egy saját adatbázisban.
A Raneto főbb funkciói
Fájlalapú tartalom
A cikkek egyszerű Markdown fájlok egy tartalomkönyvtárban — verziókezelés git-tel, biztonsági mentés rsync-kel, szerkesztés tetszőleges eszközzel.
Böngészőbeli szerkesztő
A beépített szerkesztő lehetővé teszi a nem technikai felhasználók számára, hogy közvetlenül a böngészőből frissítsék az oldalakat anélkül, hogy hozzányúlnának a fájlrendszerhez vagy futtatnák a git-et.
Teljes szöveges keresés
A gyors, memórián belüli keresés minden oldalon lehetővé teszi az olvasók számára, hogy azonnal megtalálják a tartalmat anélkül, hogy elhagynák a dokumentációs oldalt.
Kategória hierarchia
A mappaszerkezet lesz a navigációs fa, egyéni rendezési sorrenddel mappánkénti metaadatokon keresztül, így az IA tükrözi a tartalmadat.
Témázható elrendezés
Cserélje le vagy bővítse ki az alapértelmezett témát, hogy illeszkedjen a márkájához — a Raneto témák egyszerű HTML, CSS és JS csomagok.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Raneto szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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