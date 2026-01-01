A Raneto egy könnyű, nyílt forráskódú tudásbázis, amely Node.js-re épül. Egy Markdown fájlokat tartalmazó mappát tiszta, kereshető dokumentációs oldallá alakít. Nincs adatbázis, amit kezelni kellene. A tartalom egyszerű .md fájlokként él egy általad vezérelt könyvtárban, ami egyszerűvé teszi a verziókezelést, a biztonsági mentéseket és a kedvenc szerkesztőddel való szerkesztést. A mellékelt webes szerkesztő böngészőn belüli szerkesztést biztosít a nem technikai felhasználók számára, míg a fejlesztők közvetlenül a preferált Markdown eszközükben szerkeszthetnek, és a git-re bízhatják az előzmények kezelését.

A Raneto saját VPS-en való üzemeltetése privát tudásbázist biztosít, amelyet teljes mértékben birtokolsz. Nincs szállítói függőség, és nincsenek ülésenkénti díjak. A tartalom hordozható fájlokként él, nem pedig egy saját adatbázisban.