A Slash egy saját üzemeltetésű linkparancsikon-kezelő magánszemélyek és csapatok számára, akik tisztább módon szeretnék megosztani és elérni az URL-eket.

A böngészőkben szétszórt könyvjelzők vagy nehezen megjegyezhető átirányítási linkek helyett a Slash lehetővé teszi s/-előtagú parancsikonok definiálását. Írja be az s/docs-ot a böngészője címsorába (a bővítmény telepítésével), és azonnal a célhelyre jut. A parancsikonok címkézhetők, megosztható gyűjteményekbe csoportosíthatók, csapatra szabhatók vagy privátként tarthatók.

A hosztolt linkrövidítők naplózzák a forgalmat és pénzzé teszik az adatokat. Ezzel ellentétben a Slash önálló üzemeltetése egy VPS-en az összes parancsikon-analitikát és használati adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincs szükség előfizetésre, nincs külső szolgáltatás, amiben meg kellene bíznia, és nincs korlát a létrehozható parancsikonok számában.