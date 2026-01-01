Telepítse a Slash-t egykattintásos telepítéssel.
Önállóan üzemeltetett parancsikon-kezelő, amely a hosszú URL-eket emlékezetes s/ linkekké alakítja, közvetlenül elérhető a böngésző címsorából.
Válasszon VPS csomagot a Slash szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Slash
A Slash egy saját üzemeltetésű linkparancsikon-kezelő magánszemélyek és csapatok számára, akik tisztább módon szeretnék megosztani és elérni az URL-eket.
A böngészőkben szétszórt könyvjelzők vagy nehezen megjegyezhető átirányítási linkek helyett a Slash lehetővé teszi s/-előtagú parancsikonok definiálását. Írja be az s/docs-ot a böngészője címsorába (a bővítmény telepítésével), és azonnal a célhelyre jut. A parancsikonok címkézhetők, megosztható gyűjteményekbe csoportosíthatók, csapatra szabhatók vagy privátként tarthatók.
A hosztolt linkrövidítők naplózzák a forgalmat és pénzzé teszik az adatokat. Ezzel ellentétben a Slash önálló üzemeltetése egy VPS-en az összes parancsikon-analitikát és használati adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincs szükség előfizetésre, nincs külső szolgáltatás, amiben meg kellene bíznia, és nincs korlát a létrehozható parancsikonok számában.
A Slash főbb funkciói
Böngésző címsor gyorsbillentyűk
A Chrome és Firefox böngészőbővítményekkel az s/shortcut parancsot közvetlenül a címsorba írva ugorhat bármely mentett URL-re – extra kattintások és keresés nélkül.
Megosztható gyűjtemények
Csoportosítsa a kapcsolódó parancsikonokat kurált gyűjteményekbe, és ossza meg őket csapatával vagy nyilvánosan egyetlen linken keresztül.
Link analitika
Kövesse nyomon, milyen gyakran használják az egyes parancsikonokat, és tekintse meg a forgalmi forrásokat. Így tudni fogja, mely linkeket használnak aktívan, és melyeket lehet megszüntetni.
Címkealapú szervezés
Címkéket adhat a parancsikonokhoz a gyors szűrés és felfedezés érdekében a belső és csapatlinkek növekvő könyvtárában.
Csapat gyorsparancs-megosztás
Létrehozhat parancsikonokat, melyek minden munkaterület-tagnak láthatók vagy csak saját magának — így a belső és személyes linkek egy helyen rendszerezhetők.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Slash szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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További telepíthető alkalmazások
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