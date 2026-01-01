A GreptimeDB egy Rust-ban épített nyílt forráskódú megfigyelhetőségi adatbázis, amely metrikákat, naplókat és nyomkövetéseket tárol széles eseményekként egyetlen oszlopos motorban. Egyetlen adatbázis helyettesíti a tipikus Prometheus, Loki és Elasticsearch hármast. Lehetővé teszi, hogy SQL-ben JOIN-oljon a jelek között. Így irányítópultokat, riasztásokat és AI ügynököket szolgálhat ki egyetlen háttérrendszerből, három helyett.

A GreptimeDB saját VPS-én történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a nagy kardinalitású telemetriát, adatpontonkénti SaaS számlázás nélkül. Ugyanaz az példány támogatja a Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL és InfluxDB vonali protokollt. Így a meglévő gyűjtők és irányítópultok átírások nélkül csatlakoznak.