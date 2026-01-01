Telepítse a GreptimeDB-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú egységes megfigyelhetőségi adatbázis metrikákhoz, naplókhoz és nyomkövetésekhez, SQL-lel és PromQL-lel, egyetlen motoron.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GreptimeDB
A GreptimeDB egy Rust-ban épített nyílt forráskódú megfigyelhetőségi adatbázis, amely metrikákat, naplókat és nyomkövetéseket tárol széles eseményekként egyetlen oszlopos motorban. Egyetlen adatbázis helyettesíti a tipikus Prometheus, Loki és Elasticsearch hármast. Lehetővé teszi, hogy SQL-ben JOIN-oljon a jelek között. Így irányítópultokat, riasztásokat és AI ügynököket szolgálhat ki egyetlen háttérrendszerből, három helyett.
A GreptimeDB saját VPS-én történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a nagy kardinalitású telemetriát, adatpontonkénti SaaS számlázás nélkül. Ugyanaz az példány támogatja a Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL és InfluxDB vonali protokollt. Így a meglévő gyűjtők és irányítópultok átírások nélkül csatlakoznak.
A GreptimeDB főbb funkciói
Egységes adatmodell
Tárolja a metrikákat, naplókat és nyomkövetéseket időbélyeggel ellátott széles eseményekként egy oszlopos motorban, és kapcsolja össze a jeleket egyszerű SQL-lel.
SQL és PromQL
Kérdezze le ugyanazokat az adatokat SQL-lel az analitikához és PromQL-lel a Grafana riasztási szabályaihoz — nincs szükség külön lekérdezési rétegre vagy fordítási szintre.
Natív OpenTelemetry
Közvetlenül fogadja az OTLP-t metrikákhoz, naplókhoz és nyomkövetésekhez, exportáló sidecarok vagy gyártóspecifikus SDK-k nélkül a szolgáltatásai és az adatbázis között.
Széles protokoll támogatás
Támogatja a Prometheus remote write, az InfluxDB line protocol, a Loki push, valamint a MySQL vagy PostgreSQL klienseket ugyanazon az instancián a drop-in migrációkhoz.
Beépített webes irányítópult
Táblák böngészése, SQL és PromQL lekérdezések futtatása, valamint a fürt állapotának ellenőrzése egy beépített webes felhasználói felületről, külön frontend telepítése nélkül.
Objektumtárolás kész
Konfigurálja az S3-at, GCS-t vagy Azure Blob-ot elsődleges tárhelyként, helyi lemezgyorsítótárral, hogy csökkentse a hosszú távú megőrzési költségeket nagy volumenű telemetria esetén.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GreptimeDB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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