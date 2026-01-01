A Profilarr összekapcsolja a saját üzemeltetésű Radarr és Sonarr példányait a közösség által karbantartott minőségi profilok és egyedi formátumok adatbázisaival. A tesztelt konfigurációkat automatikusan alkalmazza, így nincs szükség kézi bevitelre.

Órákig tartó példányonkénti finomhangolást vált ki egyetlen szinkronizálási művelettel, így a veremben lévő minden arr app megfelel a legújabb közösségi szabványoknak.

A Profilarr saját üzemeltetése a médiaverem mellett azt jelenti, hogy a profilfrissítések az Ön ütemezése szerint történnek. Teljesen átlátható, hogy mi és miért változott. Nincs szükség külső szolgáltatásokra a konfigurációk helyi alkalmazásokba való továbbításához.