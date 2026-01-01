Telepítse a Profilarr-t egyetlen kattintással.
Automatizálási eszköz, amely szinkronizálja a minőségi profilokat és az egyéni formátumokat a közösségi adatbázisokból a Radarr és Sonarr példányaihoz.
Válasszon VPS csomagot a Profilarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Profilarr
A Profilarr összekapcsolja a saját üzemeltetésű Radarr és Sonarr példányait a közösség által karbantartott minőségi profilok és egyedi formátumok adatbázisaival. A tesztelt konfigurációkat automatikusan alkalmazza, így nincs szükség kézi bevitelre.
Órákig tartó példányonkénti finomhangolást vált ki egyetlen szinkronizálási művelettel, így a veremben lévő minden arr app megfelel a legújabb közösségi szabványoknak.
A Profilarr saját üzemeltetése a médiaverem mellett azt jelenti, hogy a profilfrissítések az Ön ütemezése szerint történnek. Teljesen átlátható, hogy mi és miért változott. Nincs szükség külső szolgáltatásokra a konfigurációk helyi alkalmazásokba való továbbításához.
A Profilarr főbb funkciói
Profilszinkronizálás automatizálása
Letölti a minőségi profilokat távoli közösségi adatbázisokból, és alkalmazza azokat Radarr-ra és Sonarr-ra, kézi másolás-beillesztés nélkül a példányok között.
Egyedi formátumkezelés
Szinkronizálja az egyéni formátumdefiníciókat és pontszámokat, így a rendszerében minden példány ugyanazt a tesztelt konfigurációt használja.
Többpéldányos támogatás
Több Radarr és Sonarr példányt kezel egyetlen felületről, mindegyiket egységesen tartva, felesleges munka nélkül.
Webes felhasználói felületet tartalmaz
Böngészőalapú felület kapcsolatok kezelésére, szinkronizálások indítására és az alkalmazott változások áttekintésére — nincs szükség SSH-ra vagy CLI-re.
Tartós konfiguráció
A példány hitelesítő adatai és a szinkronizálási állapot egy elnevezett Docker köteten tárolódnak, túlélve a konténer újraindításokat és a lemezkép frissítéseket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Profilarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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