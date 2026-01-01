Akár 69% kedvezmény a Yaade szolgáltatásra

Telepítse a Yaade-t egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű együttműködési API fejlesztői környezet, amely olyan csapatok számára készült, akik értékelik az adatvédelmet.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Yaade-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a Yaade szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Yaade

A Yaade egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű API fejlesztői környezet, amelyet adatvédelmi szempontból elsődleges alternatívaként terveztek a felhőalapú API kliensekhez. A felhőben tárolt eszközökkel ellentétben, melyek harmadik fél szerverein tárolják az API gyűjteményeket és titkokat, a Yaade minden adatot a saját infrastruktúráján tart. Ez magában foglalja a hitelesítő adatokat, tokeneket és a kérések előzményeit.

A csapatok biztonságosan megoszthatják az API gyűjteményeket, kezelhetnek több környezetet. Futtathatnak JavaScript szkripteket cron feladatként vagy API-n keresztül, és importálhatnak OpenAPI-ból vagy Postmanből. A Yaade beépített többfelhasználós támogatással, hozzáférési tokenekkel és OAuth2/OIDC hitelesítéssel rendelkezik. Fájlalapú H2 adatbázisa nem igényel további beállítást. Ezáltal a Yaade elég könnyű egyetlen fejlesztő számára, mégis elég erős egy teljes mérnöki csapatnak.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Yaade főbb funkciói

Együttműködési gyűjtemények

Ossza meg az API-gyűjteményeket a teljes csapatával szerepalapú hozzáféréssel, így mindenki ugyanabból az igazságforrásból dolgozhat anélkül, hogy kéréseket másolna és beillesztene.

Többkörnyezetes támogatás

Határozzon meg külön környezeteket a fejlesztéshez, teszteléshez és éles üzemhez, majd azonnal váltson kontextust anélkül, hogy manuálisan frissítené az URL-eket vagy tokeneket.

Beépített szkriptelés

Írjon JavaScript szkripteket API munkafolyamatok automatizálására, tesztek futtatására vagy kérések láncolására — és ütemezze őket cron feladatokként, vagy indítsa el a beépített API-n keresztül.

OpenAPI és Postman importálás

Importálja a meglévő gyűjteményeket OpenAPI specifikációkból vagy Postman exportokból, hogy áttelepítse csapatát anélkül, hogy a kérelemkönyvtárakat a nulláról újraépítené.

OAuth2 és OIDC hitelesítés

Integrálja külső identitásszolgáltatókkal az OAuth2 és OIDC használatával, így csapata meglévő vállalati hitelesítő adatokkal jelentkezik be a különálló fiókok kezelése helyett.

Nincs szükség adatbázis beállításra

A Yaade beágyazott H2 fájlalapú adatbázist használ. Ezért nincs szükség külön adatbázis-konténerek konfigurálására. Csak indítsa el a konténert, és adatai automatikusan megmaradnak.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Yaade szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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