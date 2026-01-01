A Yaade egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű API fejlesztői környezet, amelyet adatvédelmi szempontból elsődleges alternatívaként terveztek a felhőalapú API kliensekhez. A felhőben tárolt eszközökkel ellentétben, melyek harmadik fél szerverein tárolják az API gyűjteményeket és titkokat, a Yaade minden adatot a saját infrastruktúráján tart. Ez magában foglalja a hitelesítő adatokat, tokeneket és a kérések előzményeit.

A csapatok biztonságosan megoszthatják az API gyűjteményeket, kezelhetnek több környezetet. Futtathatnak JavaScript szkripteket cron feladatként vagy API-n keresztül, és importálhatnak OpenAPI-ból vagy Postmanből. A Yaade beépített többfelhasználós támogatással, hozzáférési tokenekkel és OAuth2/OIDC hitelesítéssel rendelkezik. Fájlalapú H2 adatbázisa nem igényel további beállítást. Ezáltal a Yaade elég könnyű egyetlen fejlesztő számára, mégis elég erős egy teljes mérnöki csapatnak.