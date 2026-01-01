Telepítse a Yaade-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű együttműködési API fejlesztői környezet, amely olyan csapatok számára készült, akik értékelik az adatvédelmet.
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Erre jó a Yaade
A Yaade egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű API fejlesztői környezet, amelyet adatvédelmi szempontból elsődleges alternatívaként terveztek a felhőalapú API kliensekhez. A felhőben tárolt eszközökkel ellentétben, melyek harmadik fél szerverein tárolják az API gyűjteményeket és titkokat, a Yaade minden adatot a saját infrastruktúráján tart. Ez magában foglalja a hitelesítő adatokat, tokeneket és a kérések előzményeit.
A csapatok biztonságosan megoszthatják az API gyűjteményeket, kezelhetnek több környezetet. Futtathatnak JavaScript szkripteket cron feladatként vagy API-n keresztül, és importálhatnak OpenAPI-ból vagy Postmanből. A Yaade beépített többfelhasználós támogatással, hozzáférési tokenekkel és OAuth2/OIDC hitelesítéssel rendelkezik. Fájlalapú H2 adatbázisa nem igényel további beállítást. Ezáltal a Yaade elég könnyű egyetlen fejlesztő számára, mégis elég erős egy teljes mérnöki csapatnak.
A Yaade főbb funkciói
Együttműködési gyűjtemények
Ossza meg az API-gyűjteményeket a teljes csapatával szerepalapú hozzáféréssel, így mindenki ugyanabból az igazságforrásból dolgozhat anélkül, hogy kéréseket másolna és beillesztene.
Többkörnyezetes támogatás
Határozzon meg külön környezeteket a fejlesztéshez, teszteléshez és éles üzemhez, majd azonnal váltson kontextust anélkül, hogy manuálisan frissítené az URL-eket vagy tokeneket.
Beépített szkriptelés
Írjon JavaScript szkripteket API munkafolyamatok automatizálására, tesztek futtatására vagy kérések láncolására — és ütemezze őket cron feladatokként, vagy indítsa el a beépített API-n keresztül.
OpenAPI és Postman importálás
Importálja a meglévő gyűjteményeket OpenAPI specifikációkból vagy Postman exportokból, hogy áttelepítse csapatát anélkül, hogy a kérelemkönyvtárakat a nulláról újraépítené.
OAuth2 és OIDC hitelesítés
Integrálja külső identitásszolgáltatókkal az OAuth2 és OIDC használatával, így csapata meglévő vállalati hitelesítő adatokkal jelentkezik be a különálló fiókok kezelése helyett.
Nincs szükség adatbázis beállításra
A Yaade beágyazott H2 fájlalapú adatbázist használ. Ezért nincs szükség külön adatbázis-konténerek konfigurálására. Csak indítsa el a konténert, és adatai automatikusan megmaradnak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Yaade szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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