A Grav egy modern, flat-file CMS, amely minden tartalmat Markdown fájlként tárol a fájlrendszeren, teljesen kiküszöbölve az adatbázist. PHP-re és Twig sablonozásra épül. Gyors oldalbetöltést tesz lehetővé fájlalapú gyorsítótárazással. Beépített admin panelt kínál a nem technikai szerkesztőknek. Emellett több mint 300 bővítményt biztosít űrlapokhoz, SEO-hoz, kereséshez és többnyelvű tartalomhoz.

A Grav saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a biztonsági mentések olyan egyszerűek, mint egy mappa másolása. A verziókövetést natívan a Git kezeli. Nincsenek adatbázis-kapcsolati korlátok, lekérdezés-optimalizálási fejfájások vagy különálló biztonsági mentési feladatok. Csak fájlok és az alkalmazásod fut azon a hardveren, amelyet te irányítasz.