Telepítse a Grav-ot egyetlen kattintással.
Gyors, modern, fájlalapú CMS, adatbázis nélkül — csak Markdown fájlokkal, Twig sablonokkal és egy bővítmény-ökoszisztémával.
Válasszon VPS csomagot a Grav szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Grav
A Grav egy modern, flat-file CMS, amely minden tartalmat Markdown fájlként tárol a fájlrendszeren, teljesen kiküszöbölve az adatbázist. PHP-re és Twig sablonozásra épül. Gyors oldalbetöltést tesz lehetővé fájlalapú gyorsítótárazással. Beépített admin panelt kínál a nem technikai szerkesztőknek. Emellett több mint 300 bővítményt biztosít űrlapokhoz, SEO-hoz, kereséshez és többnyelvű tartalomhoz.
A Grav saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy a biztonsági mentések olyan egyszerűek, mint egy mappa másolása. A verziókövetést natívan a Git kezeli. Nincsenek adatbázis-kapcsolati korlátok, lekérdezés-optimalizálási fejfájások vagy különálló biztonsági mentési feladatok. Csak fájlok és az alkalmazásod fut azon a hardveren, amelyet te irányítasz.
A Grav főbb funkciói
Nincs adatbázis szükséges
Minden tartalom Markdown fájlként létezik, szükségtelenné téve az adatbázis beállítását, a kapcsolatgyűjtést vagy a lekérdezés-optimalizálást a tipikus webhelyterhelések esetén.
Beépített admin panel
Oldalak, témák, bővítmények és felhasználói fiókok kezelése egy kifinomult webes felületen keresztül, anélkül, hogy a parancssort használná vagy közvetlenül szerkesztené a fájlokat.
Gazdag bővítmény-ökoszisztéma
Több mint 300 bővítmény áll rendelkezésre űrlapokhoz, többnyelvű támogatáshoz, kereséshez, SEO-hoz, képoptimalizáláshoz és sok máshoz. Ezeket egy kattintással telepítheti az adminisztrációs panelről.
Git-barát tartalom
A fájlalapú architektúra lehetővé teszi, hogy a teljes webhely – tartalom, konfiguráció és kód – nyomon követhető legyen Gitben az automatizált telepítések és a változási előzmények számára.
Twig sablonozás
Építsen teljesen egyedi témákat a Twig sablonmotor használatával, hozzáféréssel a nagy teljesítményű tartalom API-hoz, taxonómiai rendszerhez és médiafolyamhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Grav szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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