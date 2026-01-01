Telepítse a Komga-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett médiaszerver képregények, mangák, magazinok és e-könyvek számára OPDS, Kobo Sync és KOReader Sync támogatással.
Válasszon VPS csomagot a Komga szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Komga
A Komga egy nyílt forráskódú médiaszerver, amelyet képregényekhez, mangákhoz, BD-khez, magazinokhoz és e-könyvekhez terveztek.
Beolvassa a CBZ, CBR, EPUB, PDF és egyéb archív formátumú könyvtárát. Kinyeri a metaadatokat, miniatűröket generál, és mindent elérhetővé tesz egy gyors webes olvasón keresztül. Emellett OPDS, Kobo Sync és KOReader Sync feedeket biztosít natív alkalmazások és e-ink eszközök számára.
A Komga saját VPS-en történő üzemeltetése bármilyen képregény- és manga fájlokat tartalmazó mappát privát, mobilbarát könyvtárrá alakít. Ezt bárhonnan olvashatja: a weben, Kobo vagy KOReader e-ink eszközön, vagy OPDS-kompatibilis alkalmazásokon keresztül. Ilyen alkalmazások például a Panels, a Chunky és a KyBook. Nincsenek előfizetési díjak, nincs DRM, és egyetlen platform sem dönti el, mi marad a könyvtárában.
A Komga főbb funkciói
Képregény és e-könyv formátumok
Natívan kezeli a CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB és PDF formátumokat, metaadatok kinyerésével a ComicInfo.xml, EPUB OPF és ComicRack címkékből.
Beépített webes olvasó
Gyors, reszponzív webolvasó kétoldalas móddal, szélességhez és magassághoz igazított elrendezésekkel, valamint olvasási előrehaladás szinkronizálásával az eszközök között.
OPDS hírcsatornák
Az OPDS v1 és v2 végpontok kompatibilissé teszik a Komgát natív olvasókkal: Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader és sok más, azonnal.
Kobo és KOReader szinkronizálás
Natív Kobo Sync és KOReader Sync támogatás új tartalmat tölt fel, és megjegyzi az olvasási pozíciót e-ink eszközökön anélkül, hogy manuálisan kellene fájlokat oldalra tölteni.
Automatikus könyvtárvizsgálatok
Az élő fájlrendszer-figyelés, valamint az ütemezett vizsgálatok szinkronban tartják a könyvtárat, ahogy új képregény- és e-könyv fájlokat helyez az adatmappába.
Többfelhasználós és megosztás
Felhasználónkénti könyvtárak, életkor-korlátozások és csak olvasási megosztási szerepkörök lehetővé teszik a családok vagy olvasócsoportok számára, hogy egy szervert megosszanak anélkül, hogy egymásra lépnének.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Komga szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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