A Komga egy nyílt forráskódú médiaszerver, amelyet képregényekhez, mangákhoz, BD-khez, magazinokhoz és e-könyvekhez terveztek.

Beolvassa a CBZ, CBR, EPUB, PDF és egyéb archív formátumú könyvtárát. Kinyeri a metaadatokat, miniatűröket generál, és mindent elérhetővé tesz egy gyors webes olvasón keresztül. Emellett OPDS, Kobo Sync és KOReader Sync feedeket biztosít natív alkalmazások és e-ink eszközök számára.

A Komga saját VPS-en történő üzemeltetése bármilyen képregény- és manga fájlokat tartalmazó mappát privát, mobilbarát könyvtárrá alakít. Ezt bárhonnan olvashatja: a weben, Kobo vagy KOReader e-ink eszközön, vagy OPDS-kompatibilis alkalmazásokon keresztül. Ilyen alkalmazások például a Panels, a Chunky és a KyBook. Nincsenek előfizetési díjak, nincs DRM, és egyetlen platform sem dönti el, mi marad a könyvtárában.