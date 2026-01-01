A Form.io egy nyílt forráskódú űrlapépítő és API platform. Lehetővé teszi a fejlesztőknek komplex űrlapok létrehozását, beküldések kezelését és adatvezérelt alkalmazások építését. Ez egy vizuális drag-and-drop űrlapépítőt kombinál egy erőteljes REST API háttérrendszerrel. Ezáltal egyszerűvé válik az űrlapok beágyazása bármilyen webes vagy mobil alkalmazásba.

A Form.io saját szerveren történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az űrlapadatai és beküldései felett. Az érzékeny információkat kezelő szervezetek számára előnyös, ha mindent saját infrastruktúrájukon tartanak. Ez magában foglalja a felmérések válaszait, az ügyfélfelvételi űrlapokat vagy a belső munkafolyamatokat. Nincsenek beküldésenkénti díjak, és teljes adatszuverenitás biztosított.