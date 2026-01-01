A Shadowbroker egy nyílt forráskódú OSINT térinformatikai hírszerzési platform, amely több mint 60 valós idejű globális adatfolyamot összesít egyetlen interaktív térképfelületbe. A platform egyesíti a magán- és kereskedelmi repülőgépek pozícióit, a tengeri hajók mozgását, az aktív műhold áthaladásokat és a konfliktusövezeteket. Emellett tartalmazza a GPS zavarási eseményeket, a szeizmikus aktivitást, a CCTV kamerákat és a hálós rádióhálózatokat. Ezek nyilvánosan elérhető adatok, amelyeket ritkán gyűjtenek össze egy helyen. Egy opcionális AI ügynökréteg segítségével nyelvi modellt csatlakoztathat az adatfolyamok elemzéséhez. Ezáltal olyan összefüggések tárhatók fel, amelyek az egyes adatrészlegek vizsgálatával nem lennének láthatók.

A Shadowbroker saját üzemeltetése egy VPS-en állandó, megosztott hírszerzési műszerfalat biztosít csapatának. Ez használati analitika és harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül működik. Teljes ellenőrzést biztosít az engedélyezett adatfolyamok és API integrációk felett.