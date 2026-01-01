Telepítse a Shadowbrokert egy kattintással.
Nyílt forráskódú, valós idejű OSINT platform, amely 60-nál több élő globális hírcsatornát — repülőgépeket, hajókat, műholdakat és egyebeket — összesít egyetlen térképen.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Shadowbroker
A Shadowbroker egy nyílt forráskódú OSINT térinformatikai hírszerzési platform, amely több mint 60 valós idejű globális adatfolyamot összesít egyetlen interaktív térképfelületbe. A platform egyesíti a magán- és kereskedelmi repülőgépek pozícióit, a tengeri hajók mozgását, az aktív műhold áthaladásokat és a konfliktusövezeteket. Emellett tartalmazza a GPS zavarási eseményeket, a szeizmikus aktivitást, a CCTV kamerákat és a hálós rádióhálózatokat. Ezek nyilvánosan elérhető adatok, amelyeket ritkán gyűjtenek össze egy helyen. Egy opcionális AI ügynökréteg segítségével nyelvi modellt csatlakoztathat az adatfolyamok elemzéséhez. Ezáltal olyan összefüggések tárhatók fel, amelyek az egyes adatrészlegek vizsgálatával nem lennének láthatók.
A Shadowbroker saját üzemeltetése egy VPS-en állandó, megosztott hírszerzési műszerfalat biztosít csapatának. Ez használati analitika és harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül működik. Teljes ellenőrzést biztosít az engedélyezett adatfolyamok és API integrációk felett.
A Shadowbroker főbb funkciói
Több mint 60 élő adatfolyam
Összesítse a repülőgépek pozícióit, tengeri járműveket, műhold áthaladásokat, konfliktusövezeteket, GPS zavarási eseményeket és szeizmikus adatokat több mint 60 forrásból, eszközváltás nélkül.
Repülőgépek és hajók nyomon követése
Figyelje nyomon a magánrepülőgépeket, a kereskedelmi járatokat és a tengeri járműveket valós időben, az OpenSky OAuth2 és az AIS adatfolyam-integrációk segítségével a globális lefedettség érdekében.
AI-asszisztens réteg
Csatlakoztasson egy nyelvi modellt az élő adatfolyamok elemzésére és automatikusan tárja fel a korábban nem látott összefüggéseket a térinformatikai adatrétegek között.
Konfliktus és fenyegetés átfedések
Megtekintheti az aktív konfliktusövezeteket, a GPS zavarási eseményeket, az erdőtűz frontokat és a vészjelzéseket ugyanazon a térképen, mint a légi és tengeri forgalmat.
Önállóan tárolt intelligencia
Tartsa az összes intelligenciaadatot saját VPS-én, SaaS előfizetések, használati analitika és lekérdezéseit fogadó harmadik féltől származó platformok nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Shadowbroker szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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