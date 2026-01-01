Telepítse a WireGuard Easy-t egyetlen kattintással.
Web alapú WireGuard VPN kezelés kliensgenerálással, QR-kódokkal és valós idejű forgalmi statisztikákkal.
Válasszon VPS csomagot a WireGuard Easy szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WireGuard Easy
A WireGuard Easy egy saját üzemeltetésű webes felület, amely bármilyen tudásszintű felhasználó számára egyszerűvé teszi egy WireGuard VPN szerver telepítését és kezelését.
Irányítópultot biztosít klienskonfigurációk létrehozására, mobil QR-kódok generálására, és valós idejű forgalmi statisztikák figyelésére, a WireGuard CLI érintése nélkül.
A WireGuard Easy saját üzemeltetése egy VPS-en egy privát VPN szervert biztosít teljes ellenőrzése alatt. A WireGuard modern kriptográfiája és könnyű kernelmodulja lényegesen gyorsabb és hatékonyabb alagutakat biztosít, mint az OpenVPN vagy az IPSec. A webes felhasználói felület azonnal lehetővé teszi a kliensek hozzáadását, letiltását vagy eltávolítását a szerver újraindítása nélkül.
A WireGuard Easy főbb funkciói
Webes kezelés
Hozzáadhat, engedélyezhet, letilthat és törölhet VPN klienseket böngészőfelületről, a WireGuard parancssor használata nélkül.
QR-kód beállítás
Generáljon QR-kódokat minden kliens konfigurációhoz, melyeket a WireGuard mobilalkalmazással beolvasva azonnal beállíthatja a kapcsolatot.
Valós idejű forgalmi statisztikák
Figyelje nyomon az irányítópultról a kliensenkénti sávszélesség-használatot és az utolsó észlelési időpontokat a VPN-tevékenység követéséhez.
Gyors WireGuard alagutak
A WireGuard modern kriptográfiája és kernel szintű megvalósítása gyorsabb és hatékonyabb VPN alagutakat biztosít, mint az OpenVPN.
Kliens konfiguráció exportálása
Töltse le a kliens konfigurációs fájlokat bármely WireGuardot támogató eszközhöz, beleértve az asztali, mobil és router klienseket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WireGuard Easy szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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