A WireGuard Easy egy saját üzemeltetésű webes felület, amely bármilyen tudásszintű felhasználó számára egyszerűvé teszi egy WireGuard VPN szerver telepítését és kezelését.

Irányítópultot biztosít klienskonfigurációk létrehozására, mobil QR-kódok generálására, és valós idejű forgalmi statisztikák figyelésére, a WireGuard CLI érintése nélkül.

A WireGuard Easy saját üzemeltetése egy VPS-en egy privát VPN szervert biztosít teljes ellenőrzése alatt. A WireGuard modern kriptográfiája és könnyű kernelmodulja lényegesen gyorsabb és hatékonyabb alagutakat biztosít, mint az OpenVPN vagy az IPSec. A webes felhasználói felület azonnal lehetővé teszi a kliensek hozzáadását, letiltását vagy eltávolítását a szerver újraindítása nélkül.