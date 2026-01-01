A Zabbix egy vállalati szintű nyílt forráskódú megfigyelő megoldás. A NASA, a Salesforce és több tízezer szervezet bízik benne. Segítségével nyomon követhetők a hálózatok, szerverek, virtuális gépek, konténerek és felhőszolgáltatások állapotai. Egyetlen Zabbix példány másodpercenként több tízezer metrikát képes gyűjteni. Ehhez ügynököket, SNMP-t, IPMI-t, JMX-et, HTTP ellenőrzéseket és egyedi szkripteket használ. Az anomáliákat sablonos triggerek, eszkalációs szabályok és gazdag műszerfalak segítségével tárja fel.

A Zabbix saját VPS-en történő üzemeltetése minden metrikát, eseményt és hitelesítő adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Nincsenek gazdagépenkénti licencdíjak vagy adatforgalmi díjak. A mellékelt PostgreSQL adatbázis és Zabbix ügynök teljes megfigyelési csomagot biztosít, amely készen áll a gazdagépek felvételére a telepítés befejezésének pillanatában.