Akár 69% kedvezmény a Zabbix szolgáltatásra

Telepítse a Zabbixot egyetlen kattintással.

Vállalati szintű nyílt forráskódú monitorozás hálózatok, szerverek, alkalmazások és felhőszolgáltatások számára, egyetlen egységes platformon.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Zabbixot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Zabbix szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Zabbix

A Zabbix egy vállalati szintű nyílt forráskódú megfigyelő megoldás. A NASA, a Salesforce és több tízezer szervezet bízik benne. Segítségével nyomon követhetők a hálózatok, szerverek, virtuális gépek, konténerek és felhőszolgáltatások állapotai. Egyetlen Zabbix példány másodpercenként több tízezer metrikát képes gyűjteni. Ehhez ügynököket, SNMP-t, IPMI-t, JMX-et, HTTP ellenőrzéseket és egyedi szkripteket használ. Az anomáliákat sablonos triggerek, eszkalációs szabályok és gazdag műszerfalak segítségével tárja fel.

A Zabbix saját VPS-en történő üzemeltetése minden metrikát, eseményt és hitelesítő adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Nincsenek gazdagépenkénti licencdíjak vagy adatforgalmi díjak. A mellékelt PostgreSQL adatbázis és Zabbix ügynök teljes megfigyelési csomagot biztosít, amely készen áll a gazdagépek felvételére a telepítés befejezésének pillanatában.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Zabbix főbb funkciói

Ügynök és ügynök nélküli

Mérőszámokat gyűjthet natív Zabbix ügynökökön, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet és HTTP ellenőrzéseken keresztül, anélkül, hogy szoftvert telepítene minden felügyelt eszközre.

Automatikus felderítés

Automatikusan felderíti a gazdagépeket, hálózati interfészeket, szolgáltatásokat és virtuális gépeket, és felügyeleti sablonokat alkalmaz manuális konfiguráció nélkül.

Rugalmas riasztás

Eszkalációs szabályok meghatározása és értesítések küldése Slackre, Microsoft Teamsre, PagerDutyra, e-mailre, SMS-re és webhookokra a súlyosság és a címzett alapján.

Sablonos monitorozás

Több száz azonnal használható sablon lefed adatbázisokat, webszervereket, Kubernetes-t, AWS-t, VMware-t és hálózati eszközöket. Így az új gazdagépek bevezetése percek, nem órák kérdése.

Testreszabható irányítópultok

Készítsen irányítópultokat grafikonokkal, térképekkel, top host widgetekkel és SLA jelentésekkel, testreszabva NOC operátorok, fejlesztők vagy vezetői érdekelt felek számára.

Hosszú távú mutatók

Tárolja a korábbi adatokat és az összesített trendeket a PostgreSQL-ben évekig tartó kapacitástervezéshez, incidens utáni felülvizsgálathoz és megfelelőségi jelentésekhez.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Zabbix szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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