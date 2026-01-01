Telepítse a Zabbixot egyetlen kattintással.
Vállalati szintű nyílt forráskódú monitorozás hálózatok, szerverek, alkalmazások és felhőszolgáltatások számára, egyetlen egységes platformon.
Válasszon VPS csomagot a Zabbix szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Zabbix
A Zabbix egy vállalati szintű nyílt forráskódú megfigyelő megoldás. A NASA, a Salesforce és több tízezer szervezet bízik benne. Segítségével nyomon követhetők a hálózatok, szerverek, virtuális gépek, konténerek és felhőszolgáltatások állapotai. Egyetlen Zabbix példány másodpercenként több tízezer metrikát képes gyűjteni. Ehhez ügynököket, SNMP-t, IPMI-t, JMX-et, HTTP ellenőrzéseket és egyedi szkripteket használ. Az anomáliákat sablonos triggerek, eszkalációs szabályok és gazdag műszerfalak segítségével tárja fel.
A Zabbix saját VPS-en történő üzemeltetése minden metrikát, eseményt és hitelesítő adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Nincsenek gazdagépenkénti licencdíjak vagy adatforgalmi díjak. A mellékelt PostgreSQL adatbázis és Zabbix ügynök teljes megfigyelési csomagot biztosít, amely készen áll a gazdagépek felvételére a telepítés befejezésének pillanatában.
A Zabbix főbb funkciói
Ügynök és ügynök nélküli
Mérőszámokat gyűjthet natív Zabbix ügynökökön, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet és HTTP ellenőrzéseken keresztül, anélkül, hogy szoftvert telepítene minden felügyelt eszközre.
Automatikus felderítés
Automatikusan felderíti a gazdagépeket, hálózati interfészeket, szolgáltatásokat és virtuális gépeket, és felügyeleti sablonokat alkalmaz manuális konfiguráció nélkül.
Rugalmas riasztás
Eszkalációs szabályok meghatározása és értesítések küldése Slackre, Microsoft Teamsre, PagerDutyra, e-mailre, SMS-re és webhookokra a súlyosság és a címzett alapján.
Sablonos monitorozás
Több száz azonnal használható sablon lefed adatbázisokat, webszervereket, Kubernetes-t, AWS-t, VMware-t és hálózati eszközöket. Így az új gazdagépek bevezetése percek, nem órák kérdése.
Testreszabható irányítópultok
Készítsen irányítópultokat grafikonokkal, térképekkel, top host widgetekkel és SLA jelentésekkel, testreszabva NOC operátorok, fejlesztők vagy vezetői érdekelt felek számára.
Hosszú távú mutatók
Tárolja a korábbi adatokat és az összesített trendeket a PostgreSQL-ben évekig tartó kapacitástervezéshez, incidens utáni felülvizsgálathoz és megfelelőségi jelentésekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Zabbix szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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