A Peppermint egy nyílt forráskódú jegykezelő és ügyfélszolgálati megoldás, amelyet a Zendesk és a Jira könnyűsúlyú alternatívájaként hoztak létre. Támogatási csapatoknak, IT osztályoknak és kisvállalkozásoknak átlátható várólistát biztosít az ügyfélkérések naplózásához, a belső problémák nyomon követéséhez és a megoldásokon való együttműködéshez. Mindezt ügynökönkénti licencdíjak vagy érzékeny beszélgetési adatok harmadik fél SaaS szolgáltatójának küldése nélkül teszi.

A Peppermint saját VPS-en történő üzemeltetése minden jegyet, ügyfélrekordot és belső megjegyzést az Ön ellenőrzése alatt tart. A mellékelt PostgreSQL háttérrendszer biztosítja a jegyelőzmények tartós tárolását. Egy személyes markdown jegyzetfüzet teendőlistákkal minden ügynöknek privát teret ad, hogy saját munkáját rendszerezze a megosztott várólista mellett.