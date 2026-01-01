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Nyílt forráskódú hibajegy- és ügyfélszolgálati rendszer ügyfélkérések, belső IT-problémák és csapatmunkafolyamatok kezelésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Peppermint
A Peppermint egy nyílt forráskódú jegykezelő és ügyfélszolgálati megoldás, amelyet a Zendesk és a Jira könnyűsúlyú alternatívájaként hoztak létre. Támogatási csapatoknak, IT osztályoknak és kisvállalkozásoknak átlátható várólistát biztosít az ügyfélkérések naplózásához, a belső problémák nyomon követéséhez és a megoldásokon való együttműködéshez. Mindezt ügynökönkénti licencdíjak vagy érzékeny beszélgetési adatok harmadik fél SaaS szolgáltatójának küldése nélkül teszi.
A Peppermint saját VPS-en történő üzemeltetése minden jegyet, ügyfélrekordot és belső megjegyzést az Ön ellenőrzése alatt tart. A mellékelt PostgreSQL háttérrendszer biztosítja a jegyelőzmények tartós tárolását. Egy személyes markdown jegyzetfüzet teendőlistákkal minden ügynöknek privát teret ad, hogy saját munkáját rendszerezze a megosztott várólista mellett.
A Peppermint főbb funkciói
Markdown jegyszerkesztő
Jegyeket és válaszokat szerkeszthet egy gazdag markdown szerkesztőben, fájlmellékletekkel, így a beszélgetések megőrzik a formázást, a kódblokkokat és a képernyőképeket.
Személyes jegyzetfüzetek
Minden ügynök kap egy privát, markdown-alapú jegyzetfüzetet teendőlistákkal az egyéni munka nyomon követésére a megosztott jegysor mellett.
Ügyfél előzmények naplója
Minden ügyféllel való interakciót rögzítünk a profiljukon, így az ügynökök teljes kontextust kapnak a korábbi kérésekről, mielőtt válaszolnának egy új kérésre.
Szerepkör alapú hozzáférés
A finomhangolt szerepkör-engedélyek lehetővé teszik az adminok számára, hogy szabályozzák, mely ügynökök tekinthetik meg, kommentálhatják vagy oldhatják meg a specifikus jegykategóriákat.
REST API integráció
A dokumentált REST API lehetővé teszi, hogy jegyeket küldjön felügyeleti eszközökből, adatokat szinkronizáljon CRM-ekkel, vagy egyedi irányítópultokat építsen a Peppermintre.
Reszponzív felület
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Peppermint szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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