Telepítse a Netdata-t egyetlen kattintással.
Valós idejű infrastruktúra-felügyelet 1 másodperces részletességgel, 800+ integrációval és nem igényel konfigurációt.
Válasszon VPS csomagot a Netdata szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Netdata
A Netdata egy nyílt forráskódú, valós idejű infrastruktúra-felügyeleti platform. Másodpercenként több ezer metrikát gyűjt a szerverekről, konténerekről, alkalmazásokról és felhőszolgáltatásokról.
A hagyományos felügyeleti rendszerek külön adatgyűjtési, tárolási és vizualizációs rétegeket igényelnek. Ezzel ellentétben a Netdata mindhármat egyetlen könnyű ügynökbe foglalja. Élő irányítópultokat biztosít a telepítést követő másodperceken belül. Nincs szükség kézi konfigurációra a gyakori szolgáltatásokhoz.
Több mint 78 000 GitHub csillaggal és 500 millió Docker letöltéssel a Netdata az egyik legszélesebb körben elterjedt saját üzemeltetésű felügyeleti megoldás.
Saját VPS-en futtatva az összes infrastruktúra-metrika privát marad a hálózatán belül. Teljes ellenőrzést biztosít a megőrzési szabályzatok, riasztási szabályok és irányítópult-hozzáférés felett.
A Netdata főbb funkciói
1 másodperces granularitású metrika
Rögzíti a CPU-kiugrásokat, a memóriaterhelést és a késleltetési kiugrásokat, amelyeket a 10 vagy 60 másodperces lekérdezési intervallumok teljesen elszalasztanak.
800+ automatikusan észlelt integráció
Automatikusan felfedezi és figyeli az adatbázisokat, webszervereket, üzenetsorokat és felhőszolgáltatásokat, amelyek a gazdagépen futnak — nincs szükség konfigurációs fájlokra.
ML-alapú anomáliaészlelés
Metrikánként anomáliamodellt képez és feltárja a szokatlan mintákat, mielőtt azok leállásokat okoznának manuális küszöbérték-hangolás nélkül.
Docker konténer felügyelet
Felfedezi az összes futó konténert a Docker socketen keresztül, és nyomon követi a CPU-t, a memóriát, a hálózati I/O-t és a lemezkihasználtságot konténerenként.
Előre konfigurált riasztási könyvtár
Több száz, harcban tesztelt riasztással érkezik, amelyek operációs rendszereket, adatbázisokat és alkalmazásmetrikákat fednek le — azonnal aktív a telepítés után.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Netdata szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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