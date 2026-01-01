Akár 69% kedvezmény a Netdata szolgáltatásra

Telepítse a Netdata-t egyetlen kattintással.

Valós idejű infrastruktúra-felügyelet 1 másodperces részletességgel, 800+ integrációval és nem igényel konfigurációt.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Netdata-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Netdata szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Netdata

A Netdata egy nyílt forráskódú, valós idejű infrastruktúra-felügyeleti platform. Másodpercenként több ezer metrikát gyűjt a szerverekről, konténerekről, alkalmazásokról és felhőszolgáltatásokról.

A hagyományos felügyeleti rendszerek külön adatgyűjtési, tárolási és vizualizációs rétegeket igényelnek. Ezzel ellentétben a Netdata mindhármat egyetlen könnyű ügynökbe foglalja. Élő irányítópultokat biztosít a telepítést követő másodperceken belül. Nincs szükség kézi konfigurációra a gyakori szolgáltatásokhoz.

Több mint 78 000 GitHub csillaggal és 500 millió Docker letöltéssel a Netdata az egyik legszélesebb körben elterjedt saját üzemeltetésű felügyeleti megoldás.

Saját VPS-en futtatva az összes infrastruktúra-metrika privát marad a hálózatán belül. Teljes ellenőrzést biztosít a megőrzési szabályzatok, riasztási szabályok és irányítópult-hozzáférés felett.

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Erre jó a {name}

A Netdata főbb funkciói

1 másodperces granularitású metrika

Rögzíti a CPU-kiugrásokat, a memóriaterhelést és a késleltetési kiugrásokat, amelyeket a 10 vagy 60 másodperces lekérdezési intervallumok teljesen elszalasztanak.

800+ automatikusan észlelt integráció

Automatikusan felfedezi és figyeli az adatbázisokat, webszervereket, üzenetsorokat és felhőszolgáltatásokat, amelyek a gazdagépen futnak — nincs szükség konfigurációs fájlokra.

ML-alapú anomáliaészlelés

Metrikánként anomáliamodellt képez és feltárja a szokatlan mintákat, mielőtt azok leállásokat okoznának manuális küszöbérték-hangolás nélkül.

Docker konténer felügyelet

Felfedezi az összes futó konténert a Docker socketen keresztül, és nyomon követi a CPU-t, a memóriát, a hálózati I/O-t és a lemezkihasználtságot konténerenként.

Előre konfigurált riasztási könyvtár

Több száz, harcban tesztelt riasztással érkezik, amelyek operációs rendszereket, adatbázisokat és alkalmazásmetrikákat fednek le — azonnal aktív a telepítés után.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Netdata szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
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Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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