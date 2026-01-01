A Netdata egy nyílt forráskódú, valós idejű infrastruktúra-felügyeleti platform. Másodpercenként több ezer metrikát gyűjt a szerverekről, konténerekről, alkalmazásokról és felhőszolgáltatásokról.

A hagyományos felügyeleti rendszerek külön adatgyűjtési, tárolási és vizualizációs rétegeket igényelnek. Ezzel ellentétben a Netdata mindhármat egyetlen könnyű ügynökbe foglalja. Élő irányítópultokat biztosít a telepítést követő másodperceken belül. Nincs szükség kézi konfigurációra a gyakori szolgáltatásokhoz.

Több mint 78 000 GitHub csillaggal és 500 millió Docker letöltéssel a Netdata az egyik legszélesebb körben elterjedt saját üzemeltetésű felügyeleti megoldás.

Saját VPS-en futtatva az összes infrastruktúra-metrika privát marad a hálózatán belül. Teljes ellenőrzést biztosít a megőrzési szabályzatok, riasztási szabályok és irányítópult-hozzáférés felett.