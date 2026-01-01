Akár 69% kedvezmény a Shiori szolgáltatásra

Telepítse a Shiori-t egyetlen kattintással.

Saját tárhelyű könyvjelzőkezelő, amely automatikusan archiválja a weboldalakat offline, így a mentett tartalom hozzáférhető marad, még akkor is, ha az eredeti eltűnik.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Shiori-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Shiori szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Shiori

A Shiori egy Go nyelven íródott, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő, amelyet a Pocket és az Instapaper adatvédelemre fókuszáló alternatívájaként terveztek. Weboldalakat offline archívumként ment el. Így a könyvjelzői olvashatók maradnak akkor is, ha a források offline állapotba kerülnek, fizetőfal mögé kerülnek vagy teljesen eltűnnek. Több mint 9000 GitHub csillaggal népszerű választássá vált kutatók, fejlesztők és adatvédelemre érzékeny olvasók körében, akik személyes tudásbázisokat építenek.

A Shiori saját üzemeltetése a VPS-én teljesen privátan tartja az olvasási listákat és az archivált tartalmakat. Nincs harmadik fél általi nyomon követés vagy adatgyűjtés. A tárhely- és megőrzési korlátokat alkalmazó ingyenes felhőszolgáltatásokkal ellentétben a VPS tárhely korlátlan kapacitást biztosít. Emellett teljes ellenőrzést ad az archívuma felett.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Shiori főbb funkciói

Offline oldalarchiválás

Minden könyvjelzőzött oldalról helyi másolatot ment, így a tartalom olvasható marad, még ha az eredeti URL offline is lesz vagy fizetőfal mögé kerül.

Teljes szöveges keresés

Keres a könyvjelzők és archivált oldaltartalmak között, így gyorsan megtalálhatók a specifikus információk több ezer mentett oldalon.

Böngésző kiegészítők

Egykattintásos könyvjelzőmentés Chrome-ból és Firefoxból, az aktuális oldal elhagyása nélkül, miközben az archívum automatikusan létrejön a háttérben.

Pocket importálás

Áttelepíti a meglévő Pocket könyvtárakat Netscape könyvjelző formátumban, megőrizve a címkéket és zökkenőmentessé téve az önállóan üzemeltetett archiválásra való átállást.

REST API és CLI

Teljes REST API és parancssori felület teszi lehetővé az integrációt automatizálási szkriptekkel és egyedi eszközökkel a webes felületen túl.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Shiori szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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