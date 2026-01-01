A Shiori egy Go nyelven íródott, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő, amelyet a Pocket és az Instapaper adatvédelemre fókuszáló alternatívájaként terveztek. Weboldalakat offline archívumként ment el. Így a könyvjelzői olvashatók maradnak akkor is, ha a források offline állapotba kerülnek, fizetőfal mögé kerülnek vagy teljesen eltűnnek. Több mint 9000 GitHub csillaggal népszerű választássá vált kutatók, fejlesztők és adatvédelemre érzékeny olvasók körében, akik személyes tudásbázisokat építenek.

A Shiori saját üzemeltetése a VPS-én teljesen privátan tartja az olvasási listákat és az archivált tartalmakat. Nincs harmadik fél általi nyomon követés vagy adatgyűjtés. A tárhely- és megőrzési korlátokat alkalmazó ingyenes felhőszolgáltatásokkal ellentétben a VPS tárhely korlátlan kapacitást biztosít. Emellett teljes ellenőrzést ad az archívuma felett.