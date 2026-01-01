Telepítse a Shiori-t egyetlen kattintással.
Saját tárhelyű könyvjelzőkezelő, amely automatikusan archiválja a weboldalakat offline, így a mentett tartalom hozzáférhető marad, még akkor is, ha az eredeti eltűnik.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Shiori
A Shiori egy Go nyelven íródott, saját üzemeltetésű könyvjelzőkezelő, amelyet a Pocket és az Instapaper adatvédelemre fókuszáló alternatívájaként terveztek. Weboldalakat offline archívumként ment el. Így a könyvjelzői olvashatók maradnak akkor is, ha a források offline állapotba kerülnek, fizetőfal mögé kerülnek vagy teljesen eltűnnek. Több mint 9000 GitHub csillaggal népszerű választássá vált kutatók, fejlesztők és adatvédelemre érzékeny olvasók körében, akik személyes tudásbázisokat építenek.
A Shiori saját üzemeltetése a VPS-én teljesen privátan tartja az olvasási listákat és az archivált tartalmakat. Nincs harmadik fél általi nyomon követés vagy adatgyűjtés. A tárhely- és megőrzési korlátokat alkalmazó ingyenes felhőszolgáltatásokkal ellentétben a VPS tárhely korlátlan kapacitást biztosít. Emellett teljes ellenőrzést ad az archívuma felett.
A Shiori főbb funkciói
Offline oldalarchiválás
Minden könyvjelzőzött oldalról helyi másolatot ment, így a tartalom olvasható marad, még ha az eredeti URL offline is lesz vagy fizetőfal mögé kerül.
Teljes szöveges keresés
Keres a könyvjelzők és archivált oldaltartalmak között, így gyorsan megtalálhatók a specifikus információk több ezer mentett oldalon.
Böngésző kiegészítők
Egykattintásos könyvjelzőmentés Chrome-ból és Firefoxból, az aktuális oldal elhagyása nélkül, miközben az archívum automatikusan létrejön a háttérben.
Pocket importálás
Áttelepíti a meglévő Pocket könyvtárakat Netscape könyvjelző formátumban, megőrizve a címkéket és zökkenőmentessé téve az önállóan üzemeltetett archiválásra való átállást.
REST API és CLI
Teljes REST API és parancssori felület teszi lehetővé az integrációt automatizálási szkriptekkel és egyedi eszközökkel a webes felületen túl.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Shiori szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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