Telepítse a Hermes Workspace-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú parancsközpont az Ön Hermes AI ügynökéhez — csevegés, memória, készségek, terminál és fájlok egy felületen.
Válasszon VPS csomagot a Hermes Workspace szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Hermes Workspace
A Hermes Workspace egy nyílt forráskódú webes UI. A NousResearch által fejlesztett Hermes AI ügynököt teljes értékű parancsnoki központtá alakítja.
Egyesíti a többmodelles csevegést, az állandó memóriát és a több mint 100 képességkatalógust. Beépített böngésző-natív terminállal és Conductorral rendelkezik. Ez utóbbi a párhuzamos alügynökök vezénylésére szolgál. Mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű felületen kínálja.
A Hermes Workspace saját üzemeltetése a VPS-én biztosítja, hogy beszélgetései, ügynök memóriája és hitelesítő adatai a saját infrastruktúráján maradjanak. Teljes ellenőrzést kap afölött, hogy melyik AI szolgáltatót használja. Választhat az Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral és mások közül. Nincsenek üzenetenkénti díjak, és adatok sem hagyják el a szerverét.
A Hermes Workspace főbb funkciói
Többmodelles csevegés
Válthat Claude, GPT, Gemini, Ollama helyi modellek és bármely OpenAI-kompatibilis végpont között a beszélgetés közben, anélkül, hogy elveszítené a szövegkörnyezetet.
Tartós memória és több mint 100 készség
Az ügynök emlékszik a munkamenetek között, és egy mély készségkatalógusból meríthet. Böngésszen és szerkesszen memóriát és készségeket élőben a UI-ról.
Integrált terminál
Futtasson parancsokat közvetlenül a munkaterületen belül egy teljes színű, böngésző-natív pty-vel — nem kell külön SSH munkamenetre váltani.
Vezérlő — Párhuzamos ügynökök
Létrehoz és felügyel több alügynököt párhuzamosan a Conductor küldetés-vezénylővel és az élő munkavégző hálózattal.
Mobil-első PWA
Teljes funkcionalitás asztali gépen, táblagépen és telefonon. Telepítse a kezdőképernyőre, és futtassa push értesítésekkel.
Saját üzemeltetésű adattulajdonjog
Minden ügynök munkamenet, memória és API hitelesítő adat az Ön VPS-én marad, használati korlátok és harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Hermes Workspace szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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