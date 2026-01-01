A Hermes Workspace egy nyílt forráskódú webes UI. A NousResearch által fejlesztett Hermes AI ügynököt teljes értékű parancsnoki központtá alakítja.

Egyesíti a többmodelles csevegést, az állandó memóriát és a több mint 100 képességkatalógust. Beépített böngésző-natív terminállal és Conductorral rendelkezik. Ez utóbbi a párhuzamos alügynökök vezénylésére szolgál. Mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű felületen kínálja.

A Hermes Workspace saját üzemeltetése a VPS-én biztosítja, hogy beszélgetései, ügynök memóriája és hitelesítő adatai a saját infrastruktúráján maradjanak. Teljes ellenőrzést kap afölött, hogy melyik AI szolgáltatót használja. Választhat az Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral és mások közül. Nincsenek üzenetenkénti díjak, és adatok sem hagyják el a szerverét.