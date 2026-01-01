Telepítse a Colanode-ot egyetlen kattintással.
Helyi alapú, nyílt forráskódú alternatíva a Slack és Notion számára, amely egy munkaterületen egyesíti a csevegést, az oldalakat és az adatbázisokat.
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Erre jó a Colanode
A Colanode egy minden az egyben nyílt forráskódú együttműködési munkaterület, amely helyi-első architektúra köré épül. Egyesíti a valós idejű csapatcsevegést, a formázott szöveges oldalakat és wikiket, a testreszabható adatbázisokat táblázatos, kanban és naptár nézetekkel, valamint a fájlkezelést. Egyetlen, teljesen az Ön által irányított eszközben lefedi ugyanazt a területet, mint a Slack és a Notion.
Minden változás először egy helyi SQLite adatbázisba kerül mentésre. A háttérben szinkronizálódik a szerverrel. Így az alkalmazás érzékeny marad a bizonytalan kapcsolatokon. Offline is folyamatosan működik. Az oldalakon és adatbázisrekordokon végzett egyidejű szerkesztések a Yjs által működtetett CRDT-kkel egyesülnek. Ez kiküszöböli a konfliktusokat, amikor a csapattagok egyszerre szerkesztenek. Az önálló üzemeltetés minden üzenetet, dokumentumot és fájlt az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán tart. Mindezt felhasználónkénti díjak nélkül.
A Colanode főbb funkciói
Helyi alapú szinkronizálás
A változások először egy helyi SQLite adatbázisba íródnak és a háttérben szinkronizálódnak. Így az alkalmazás offline is gyors marad és automatikusan helyreáll, amikor a szerver újra csatlakozik.
Valós idejű csapatcsevegés
Az állandó csatornák és a közvetlen üzenetek szervezetten tartják a csapatbeszélgetéseket a dokumentumai és projektadatai mellett, ugyanabban a munkaterületen.
Formázott szöveg oldalak
Blokk alapú szerkesztő dokumentumokhoz, wikikhez és jegyzetekhez — a Notionhöz hasonlóan — beágyazásokkal, kódrészletekkel és beágyazott oldalhierarchiákkal a strukturált tudás számára.
Egyedi adatbázisok
Információk strukturálása egyéni mezőkkel, és válthat táblázatos, kanban és naptár nézetek között, így nincs szükség külön projektkövetőre vagy táblázatkezelő eszközre.
Konfliktusmentes szerkesztés
Az Yjs által működtetett CRDT-k lehetővé teszik, hogy többen szerkesszék ugyanazt az oldalt vagy rekordot egyidejűleg, a változtatások felülírása vagy manuális konfliktusfeloldás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Colanode szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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