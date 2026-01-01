Akár 69% kedvezmény a Colanode szolgáltatásra

Telepítse a Colanode-ot egyetlen kattintással.

Helyi alapú, nyílt forráskódú alternatíva a Slack és Notion számára, amely egy munkaterületen egyesíti a csevegést, az oldalakat és az adatbázisokat.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a Colanode-ot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Colanode szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Colanode

A Colanode egy minden az egyben nyílt forráskódú együttműködési munkaterület, amely helyi-első architektúra köré épül. Egyesíti a valós idejű csapatcsevegést, a formázott szöveges oldalakat és wikiket, a testreszabható adatbázisokat táblázatos, kanban és naptár nézetekkel, valamint a fájlkezelést. Egyetlen, teljesen az Ön által irányított eszközben lefedi ugyanazt a területet, mint a Slack és a Notion.

Minden változás először egy helyi SQLite adatbázisba kerül mentésre. A háttérben szinkronizálódik a szerverrel. Így az alkalmazás érzékeny marad a bizonytalan kapcsolatokon. Offline is folyamatosan működik. Az oldalakon és adatbázisrekordokon végzett egyidejű szerkesztések a Yjs által működtetett CRDT-kkel egyesülnek. Ez kiküszöböli a konfliktusokat, amikor a csapattagok egyszerre szerkesztenek. Az önálló üzemeltetés minden üzenetet, dokumentumot és fájlt az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán tart. Mindezt felhasználónkénti díjak nélkül.

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Erre jó a {name}

A Colanode főbb funkciói

Helyi alapú szinkronizálás

A változások először egy helyi SQLite adatbázisba íródnak és a háttérben szinkronizálódnak. Így az alkalmazás offline is gyors marad és automatikusan helyreáll, amikor a szerver újra csatlakozik.

Valós idejű csapatcsevegés

Az állandó csatornák és a közvetlen üzenetek szervezetten tartják a csapatbeszélgetéseket a dokumentumai és projektadatai mellett, ugyanabban a munkaterületen.

Formázott szöveg oldalak

Blokk alapú szerkesztő dokumentumokhoz, wikikhez és jegyzetekhez — a Notionhöz hasonlóan — beágyazásokkal, kódrészletekkel és beágyazott oldalhierarchiákkal a strukturált tudás számára.

Egyedi adatbázisok

Információk strukturálása egyéni mezőkkel, és válthat táblázatos, kanban és naptár nézetek között, így nincs szükség külön projektkövetőre vagy táblázatkezelő eszközre.

Konfliktusmentes szerkesztés

Az Yjs által működtetett CRDT-k lehetővé teszik, hogy többen szerkesszék ugyanazt az oldalt vagy rekordot egyidejűleg, a változtatások felülírása vagy manuális konfliktusfeloldás nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Colanode szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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