A Colanode egy minden az egyben nyílt forráskódú együttműködési munkaterület, amely helyi-első architektúra köré épül. Egyesíti a valós idejű csapatcsevegést, a formázott szöveges oldalakat és wikiket, a testreszabható adatbázisokat táblázatos, kanban és naptár nézetekkel, valamint a fájlkezelést. Egyetlen, teljesen az Ön által irányított eszközben lefedi ugyanazt a területet, mint a Slack és a Notion.

Minden változás először egy helyi SQLite adatbázisba kerül mentésre. A háttérben szinkronizálódik a szerverrel. Így az alkalmazás érzékeny marad a bizonytalan kapcsolatokon. Offline is folyamatosan működik. Az oldalakon és adatbázisrekordokon végzett egyidejű szerkesztések a Yjs által működtetett CRDT-kkel egyesülnek. Ez kiküszöböli a konfliktusokat, amikor a csapattagok egyszerre szerkesztenek. Az önálló üzemeltetés minden üzenetet, dokumentumot és fájlt az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán tart. Mindezt felhasználónkénti díjak nélkül.