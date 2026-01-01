A GIMP (GNU Image Manipulation Program) egy ingyenes, nyílt forráskódú rasztergrafikus szerkesztő, amelynek funkciókészlete összehasonlítható a kereskedelmi eszközökével. Kezeli a fénykép-retusálást, színkorrekciót, rétegalapú kompozíciót, digitális festést és grafikai tervezést egyetlen alkalmazásban. Ez a sablon a GIMP-et egy böngészőből elérhető asztali környezetben futtatja KasmVNC-n keresztül. Így a teljes szerkesztési környezet bármilyen eszközről elérhető, helyi telepítés nélkül.

A GIMP VPS-en való tárolása azt jelenti, hogy az egyéni ecsetek, szkriptek és projektfájlok mindig elérhetők bármely gépről. Dedikált CPU és RAM erőforrások kezelik a nagy vásznakat és a kötegelt exportálási feladatokat, amelyek megterhelnék egy alacsony specifikációjú helyi eszközt.