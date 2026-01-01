Telepítse a GIMP-et egyetlen kattintással.
Professzionális nyílt forráskódú képszerkesztő, amely bármely böngészőből elérhető távoli asztali felületen keresztül.
Válasszon VPS csomagot a GIMP szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GIMP
A GIMP (GNU Image Manipulation Program) egy ingyenes, nyílt forráskódú rasztergrafikus szerkesztő, amelynek funkciókészlete összehasonlítható a kereskedelmi eszközökével. Kezeli a fénykép-retusálást, színkorrekciót, rétegalapú kompozíciót, digitális festést és grafikai tervezést egyetlen alkalmazásban. Ez a sablon a GIMP-et egy böngészőből elérhető asztali környezetben futtatja KasmVNC-n keresztül. Így a teljes szerkesztési környezet bármilyen eszközről elérhető, helyi telepítés nélkül.
A GIMP VPS-en való tárolása azt jelenti, hogy az egyéni ecsetek, szkriptek és projektfájlok mindig elérhetők bármely gépről. Dedikált CPU és RAM erőforrások kezelik a nagy vásznakat és a kötegelt exportálási feladatokat, amelyek megterhelnék egy alacsony specifikációjú helyi eszközt.
A GIMP főbb funkciói
Böngészőalapú hozzáférés
Hozzáférés egy teljes GIMP munkaterülethez bármely modern böngészőből a KasmVNC-n keresztül — nincs szükség helyi telepítésre egyetlen eszközön sem.
Haladó retusáló eszközök
Professzionális fotóretusálás, színkorrekció, tónusleképezés és javító eszközök fotósok és tervezők számára.
Rétegkompozíció
Rétegalapú szerkesztés maszkokkal, keverési módokkal és csoportosítással komplex képi kompozíciókhoz.
Szkriptelési automatizálás
A Script-Fu és Python-Fu szkriptelés automatizálja az ismétlődő feladatokat, és lehetővé teszi nagyméretű képhalmazok kötegelt feldolgozását.
Széles formátumú támogatás
Megnyithat, szerkeszthet és exportálhat több száz fájlformátumot, beleértve a PSD, TIFF, WebP és RAW formátumokat, konverziós eszközök nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GIMP szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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