Akár 69% kedvezmény a Joomla szolgáltatásra

Joomla telepítése egyetlen kattintással.

Hatékony nyílt forráskódú CMS dinamikus weboldalak, portálok és webalkalmazások építéséhez, többnyelvű támogatással.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Joomla telepítése egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Joomla szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Joomla

A Joomla egy kiforrott, nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer (CMS), amely több mint 100 millió letöltéssel rendelkezik. Ez működtet mindent a személyes blogoktól és közösségi portáloktól kezdve a vállalati alkalmazásokig és kormányzati oldalakig. Fejlett felhasználókezelése, beépített többnyelvű támogatása (több mint 75 nyelvhez) és több ezer bővítménye az egyik legrugalmasabb elérhető CMS platformmá teszi.

Ha saját VPS-en üzemelteti a Joomlát, dedikált erőforrásokat, teljes PHP és MySQL konfigurációs vezérlést kap, és nincsenek megosztott tárhely korlátozások. Így webhelye a közönségével együtt skálázódik, előre nem látható teljesítményproblémák vagy látogatónkénti díjak nélkül.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Joomla főbb funkciói

Beépített többnyelvű

Tartalom kezelése több mint 75 nyelven natívan — nincs szükség harmadik féltől származó bővítményekre, így ideális nemzetközi vállalkozások és szervezetek számára.

Speciális hozzáférés-vezérlés

Határozzon meg részletes engedélyeket több felhasználói csoporttal és hozzáférési szintekkel, így pontosan szabályozhatja, hogy ki hozzon létre, szerkesszen vagy tegyen közzé tartalmat.

Több ezer bővítmény

Bővítse a Joomlát sablonokkal, komponensekkel, modulokkal és bővítményekkel a Joomla Extensions Directory-ból, hogy bármilyen szükséges funkcióval bővítse webhelyét.

Beépített SEO-eszközök

Azonnal generálhat barátságos URL-eket, meta leírásokat és oldaltérképeket, hogy javítsa a keresőmotoros helyezéseket további bővítmények nélkül.

Tartalom verziókezelés

Kövesse nyomon a cikkek minden változását, és állítsa vissza bármely korábbi verziót, megvédve tartalmát a véletlen szerkesztésektől vagy nem kívánt módosításoktól.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Joomla szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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