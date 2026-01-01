A Joomla egy kiforrott, nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer (CMS), amely több mint 100 millió letöltéssel rendelkezik. Ez működtet mindent a személyes blogoktól és közösségi portáloktól kezdve a vállalati alkalmazásokig és kormányzati oldalakig. Fejlett felhasználókezelése, beépített többnyelvű támogatása (több mint 75 nyelvhez) és több ezer bővítménye az egyik legrugalmasabb elérhető CMS platformmá teszi.

Ha saját VPS-en üzemelteti a Joomlát, dedikált erőforrásokat, teljes PHP és MySQL konfigurációs vezérlést kap, és nincsenek megosztott tárhely korlátozások. Így webhelye a közönségével együtt skálázódik, előre nem látható teljesítményproblémák vagy látogatónkénti díjak nélkül.