Joomla telepítése egyetlen kattintással.
Hatékony nyílt forráskódú CMS dinamikus weboldalak, portálok és webalkalmazások építéséhez, többnyelvű támogatással.
Válasszon VPS csomagot a Joomla szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Joomla
A Joomla egy kiforrott, nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer (CMS), amely több mint 100 millió letöltéssel rendelkezik. Ez működtet mindent a személyes blogoktól és közösségi portáloktól kezdve a vállalati alkalmazásokig és kormányzati oldalakig. Fejlett felhasználókezelése, beépített többnyelvű támogatása (több mint 75 nyelvhez) és több ezer bővítménye az egyik legrugalmasabb elérhető CMS platformmá teszi.
Ha saját VPS-en üzemelteti a Joomlát, dedikált erőforrásokat, teljes PHP és MySQL konfigurációs vezérlést kap, és nincsenek megosztott tárhely korlátozások. Így webhelye a közönségével együtt skálázódik, előre nem látható teljesítményproblémák vagy látogatónkénti díjak nélkül.
A Joomla főbb funkciói
Beépített többnyelvű
Tartalom kezelése több mint 75 nyelven natívan — nincs szükség harmadik féltől származó bővítményekre, így ideális nemzetközi vállalkozások és szervezetek számára.
Speciális hozzáférés-vezérlés
Határozzon meg részletes engedélyeket több felhasználói csoporttal és hozzáférési szintekkel, így pontosan szabályozhatja, hogy ki hozzon létre, szerkesszen vagy tegyen közzé tartalmat.
Több ezer bővítmény
Bővítse a Joomlát sablonokkal, komponensekkel, modulokkal és bővítményekkel a Joomla Extensions Directory-ból, hogy bármilyen szükséges funkcióval bővítse webhelyét.
Beépített SEO-eszközök
Azonnal generálhat barátságos URL-eket, meta leírásokat és oldaltérképeket, hogy javítsa a keresőmotoros helyezéseket további bővítmények nélkül.
Tartalom verziókezelés
Kövesse nyomon a cikkek minden változását, és állítsa vissza bármely korábbi verziót, megvédve tartalmát a véletlen szerkesztésektől vagy nem kívánt módosításoktól.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Joomla szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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