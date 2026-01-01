A DreamFactory egy nyílt forráskódú API generáló platform. Egyetlen kódsor megírása nélkül azonnal létrehoz teljesen dokumentált, szerepkör-védett REST és GraphQL API-kat bármilyen adatbázishoz. Támogatja a MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server és sok más adatbázist. Csatlakoztassa adatbázisát, és a DreamFactory egy teljes CRUD API-t generál beépített hitelesítéssel, sebességkorlátozással és mezőszintű hozzáférés-vezérléssel.

A DreamFactory saját VPS-en történő üzemeltetésével teljes tulajdonjogot szerez adatai és API rétege felett. Nincs hívásalapú díjszabás vagy gyártói függőség. Ez a telepítés MySQL-t tartalmaz a rendszeradatbázishoz. Redis-t használ a nagy teljesítményű gyorsítótárazáshoz. Így azonnal használható, éles környezetre kész API platformot biztosít.