Telepítse a DreamFactory-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú REST és GraphQL API platform, amely automatikusan generál biztonságos adatbázis API-kat percek alatt, kódolás nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a DreamFactory
A DreamFactory egy nyílt forráskódú API generáló platform. Egyetlen kódsor megírása nélkül azonnal létrehoz teljesen dokumentált, szerepkör-védett REST és GraphQL API-kat bármilyen adatbázishoz. Támogatja a MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server és sok más adatbázist. Csatlakoztassa adatbázisát, és a DreamFactory egy teljes CRUD API-t generál beépített hitelesítéssel, sebességkorlátozással és mezőszintű hozzáférés-vezérléssel.
A DreamFactory saját VPS-en történő üzemeltetésével teljes tulajdonjogot szerez adatai és API rétege felett. Nincs hívásalapú díjszabás vagy gyártói függőség. Ez a telepítés MySQL-t tartalmaz a rendszeradatbázishoz. Redis-t használ a nagy teljesítményű gyorsítótárazáshoz. Így azonnal használható, éles környezetre kész API platformot biztosít.
A DreamFactory főbb funkciói
Automatikusan generált API-k
Csatlakoztasson bármilyen SQL vagy NoSQL adatbázist, és azonnal kap egy teljes REST és GraphQL API-t teljes CRUD támogatással — nincs szükség manuális végpont kódolásra.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Határozzon meg részletes engedélyeket felhasználónként vagy szerepkörönként, korlátozva a hozzáférést egyes táblákra és mezőkre az adatok biztonságának megőrzése érdekében.
Többadatbázis-támogatás
Létrehozhat API-kat MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle és több tucat más adatforrásból, egyetlen platformról.
API kulcskezelés
Kiadhat és visszavonhat API kulcsokat alkalmazásonként vagy fogyasztónként, választható sebességkorlátozással a visszaélések megelőzése és a használat szabályozása érdekében.
Élő API dokumentáció
Minden generált API interaktív Swagger dokumentációval érkezik, hogy a fejlesztők azonnal felfedezhessék és tesztelhessék a végpontokat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DreamFactory szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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