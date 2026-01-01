Telepítse a Whishper-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű hangátíró és feliratozó szoftvercsomag, amely a Whisper-t, a fordítást és a szerkesztést teljes egészében a saját szerverén futtatja.
Válasszon VPS csomagot a Whishper szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Whishper
A Whishper egy nyílt forráskódú átírási és feliratozási csomag. Helyben futtatja az OpenAI Whisper-t a nagy pontosságú beszédfelismeréshez, anélkül, hogy hangot küldene bármely harmadik fél szolgáltatásának. Töltsön fel médiafájlokat, vagy illesszen be bármilyen yt-dlp által támogatott URL-t. A Whishper egy helyen kezeli az átírást, fordítást és feliratok szerkesztését, mindezt egy kifinomult webes felhasználói felületen keresztül.
A Whishper saját üzemeltetése az érzékeny felvételeket – interjúkat, megbeszéléseket, előadásokat, ügyfélhívásokat – teljes egészében az Ön infrastruktúráján tartja. A mellékelt LibreTranslate motor offline gépi fordítást biztosít több tucat nyelven. Az integrált feliratszerkesztő lehetővé teszi az időzítés finomhangolását, a szegmensek felosztását és az exportálást SRT, VTT, TXT vagy JSON formátumba anélkül, hogy elhagyná a böngészőt.
A Whishper főbb funkciói
Helyi Whisper átírás
A FasterWhisper erejével hang- és videóanyagokat írhat át saját hardverén, külső API-hívások vagy percenkénti díjak nélkül.
URL és fájlbetöltés
Húzzon be egy fájlt közvetlenül, vagy illesszen be egy yt-dlp által támogatott URL-t — YouTube, podcastok, közvetlen linkek —, és a Whishper letölti és átírja.
Offline fordítás
A beépített LibreTranslate motor több tucat nyelvre fordítja az átiratokat anélkül, hogy szöveget küldene egy kereskedelmi fordítási API-nak.
Beépített feliratszerkesztő
Időzítés szerkesztése, szegmensek felosztása vagy beszúrása és élőben figyelje a CPS figyelmeztetéseket, miközben a lejátszó kiemeli az aktív sort, ahogy a hang lejátszódik.
Több exportformátum
Töltse le a kész átiratokat SRT, VTT, TXT vagy JSON formátumban, vagy másolja a nyers szöveget közvetlenül a vágólapra.
CPU és GPU profilok
Alapértelmezetten szabványos CPU-példányokon fut, és támogatja az NVIDIA GPU gyorsítást a jelentősen gyorsabb átíráshoz megfelelő hardveren.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Whishper szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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