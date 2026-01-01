Akár 69% kedvezmény a Whishper szolgáltatásra

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Saját üzemeltetésű hangátíró és feliratozó szoftvercsomag, amely a Whisper-t, a fordítást és a szerkesztést teljes egészében a saját szerverén futtatja.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Whishper-t egyetlen kattintással.

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Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Whishper

A Whishper egy nyílt forráskódú átírási és feliratozási csomag. Helyben futtatja az OpenAI Whisper-t a nagy pontosságú beszédfelismeréshez, anélkül, hogy hangot küldene bármely harmadik fél szolgáltatásának. Töltsön fel médiafájlokat, vagy illesszen be bármilyen yt-dlp által támogatott URL-t. A Whishper egy helyen kezeli az átírást, fordítást és feliratok szerkesztését, mindezt egy kifinomult webes felhasználói felületen keresztül.

A Whishper saját üzemeltetése az érzékeny felvételeket – interjúkat, megbeszéléseket, előadásokat, ügyfélhívásokat – teljes egészében az Ön infrastruktúráján tartja. A mellékelt LibreTranslate motor offline gépi fordítást biztosít több tucat nyelven. Az integrált feliratszerkesztő lehetővé teszi az időzítés finomhangolását, a szegmensek felosztását és az exportálást SRT, VTT, TXT vagy JSON formátumba anélkül, hogy elhagyná a böngészőt.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Whishper főbb funkciói

Helyi Whisper átírás

A FasterWhisper erejével hang- és videóanyagokat írhat át saját hardverén, külső API-hívások vagy percenkénti díjak nélkül.

URL és fájlbetöltés

Húzzon be egy fájlt közvetlenül, vagy illesszen be egy yt-dlp által támogatott URL-t — YouTube, podcastok, közvetlen linkek —, és a Whishper letölti és átírja.

Offline fordítás

A beépített LibreTranslate motor több tucat nyelvre fordítja az átiratokat anélkül, hogy szöveget küldene egy kereskedelmi fordítási API-nak.

Beépített feliratszerkesztő

Időzítés szerkesztése, szegmensek felosztása vagy beszúrása és élőben figyelje a CPS figyelmeztetéseket, miközben a lejátszó kiemeli az aktív sort, ahogy a hang lejátszódik.

Több exportformátum

Töltse le a kész átiratokat SRT, VTT, TXT vagy JSON formátumban, vagy másolja a nyers szöveget közvetlenül a vágólapra.

CPU és GPU profilok

Alapértelmezetten szabványos CPU-példányokon fut, és támogatja az NVIDIA GPU gyorsítást a jelentősen gyorsabb átíráshoz megfelelő hardveren.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Whishper szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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