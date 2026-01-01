A Whishper egy nyílt forráskódú átírási és feliratozási csomag. Helyben futtatja az OpenAI Whisper-t a nagy pontosságú beszédfelismeréshez, anélkül, hogy hangot küldene bármely harmadik fél szolgáltatásának. Töltsön fel médiafájlokat, vagy illesszen be bármilyen yt-dlp által támogatott URL-t. A Whishper egy helyen kezeli az átírást, fordítást és feliratok szerkesztését, mindezt egy kifinomult webes felhasználói felületen keresztül.

A Whishper saját üzemeltetése az érzékeny felvételeket – interjúkat, megbeszéléseket, előadásokat, ügyfélhívásokat – teljes egészében az Ön infrastruktúráján tartja. A mellékelt LibreTranslate motor offline gépi fordítást biztosít több tucat nyelven. Az integrált feliratszerkesztő lehetővé teszi az időzítés finomhangolását, a szegmensek felosztását és az exportálást SRT, VTT, TXT vagy JSON formátumba anélkül, hogy elhagyná a böngészőt.