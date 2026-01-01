A Mealie egy saját üzemeltetésű receptkezelő. Egyetlen kattintással importál recepteket bármely weboldalról, eltávolítva a hirdetéseket és a felesleges tartalmat. Így tiszta, kereshető recepteket tárolhat véglegesen a szerverén. Címkék és konyhák szerint rendezi a recepteket, automatikusan méretezi az adagokat, és megjeleníti a táplálkozási információkat. Mindezt mobilbarát főzési módban teszi.

A Mealie saját üzemeltetése azt jelenti, hogy receptgyűjteménye túléli a weboldalak leállását és a platformváltásokat. A háztartás tagjai mind hozzáférhetnek ugyanahhoz a könyvtárhoz. A heti étkezéstervezés pedig összevont bevásárlólistákat generál, előfizetési díjak nélkül.