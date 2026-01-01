Telepítse a Mealie-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett receptkezelő, amely bármilyen URL-ről importál recepteket, és heti étkezési tervekké alakítja azokat bevásárlólistákkal.
Válasszon VPS csomagot a Mealie szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mealie
A Mealie egy saját üzemeltetésű receptkezelő. Egyetlen kattintással importál recepteket bármely weboldalról, eltávolítva a hirdetéseket és a felesleges tartalmat. Így tiszta, kereshető recepteket tárolhat véglegesen a szerverén. Címkék és konyhák szerint rendezi a recepteket, automatikusan méretezi az adagokat, és megjeleníti a táplálkozási információkat. Mindezt mobilbarát főzési módban teszi.
A Mealie saját üzemeltetése azt jelenti, hogy receptgyűjteménye túléli a weboldalak leállását és a platformváltásokat. A háztartás tagjai mind hozzáférhetnek ugyanahhoz a könyvtárhoz. A heti étkezéstervezés pedig összevont bevásárlólistákat generál, előfizetési díjak nélkül.
A Mealie főbb funkciói
Egykattintásos importálás
Illesszen be bármilyen recept URL-t, és a Mealie automatikusan kinyeri az összetevőket és az utasításokat, órákig tartó kézi másolástól kímélve meg Önt.
Ételtervező naptár
Húzza a recepteket egy heti naptárra, és generáljon egy összevont bevásárlólistát az összes tervezett étkezéshez egy kattintással.
Recept méretezés
Állítsa be az adagméreteket, és az összes hozzávaló mennyisége azonnal újraszámolódik — nincs szükség kézi számolásra.
Háztartásmegosztás
A többfelhasználós támogatás lehetővé teszi minden családtag számára, hogy ugyanazt a receptkönyvtárat böngéssze, és hozzájáruljon az étkezési tervhez.
Állandó Tárhely
A VPS-én tárolt receptek hozzáférhetőek maradnak, még akkor is, ha az eredeti weboldalak megváltoznak, tartalmat távolítanak el, vagy offline állapotba kerülnek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mealie szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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