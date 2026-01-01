Akár 69% kedvezmény a Koillection szolgáltatásra

Telepítse a Koillectiont egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett gyűjteménykezelő bármilyen típusú fizikai vagy digitális gyűjtemény rendszerezésére és katalogizálására.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Koillectiont egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Koillection szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Koillection

A Koillection egy saját szerveren futtatható gyűjteménykezelő alkalmazás. Segítségével bármit katalogizálhat: könyveket, bakelitlemezeket, videojátékokat, bélyegeket, gyűjtőkártyákat vagy bármilyen más gyűjteményt, amit fenntart. A felhőalapú katalogizálási szolgáltatásokkal ellentétben a Koillection teljes egészében a saját szerverén fut. Így gyűjteményadatai privátak maradnak és teljes mértékben az Ön irányítása alatt állnak.

A Symfony alapjaira épülve, tiszta, reszponzív felülettel a Koillection támogatja az egyéni metaadatmezőket és a webkaparókat. Így pontosan azokkal az információkkal gazdagíthatja az elemeket, amelyek a gyűjteménytípusához relevánsak. Egy teljes REST API lehetővé teszi az integrációt külső eszközökkel. A többnyelvű támogatás pedig alapból több mint 11 nyelvet fed le.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Koillection főbb funkciói

Bármilyen gyűjteménytípus

Katalogizáljon könyveket, játékokat, bakelitlemezeket, bélyegeket vagy bármilyen más gyűjteményt anélkül, hogy előre elkészített sablonok korlátoznák.

Egyéni metaadat mezők

Határozza meg a pontos mezőket és adatstruktúrát, amely illeszkedik a gyűjteményéhez, ahelyett, hogy egy általános sémához alkalmazkodna.

Webkaparó támogatás

Automatikusan lekéri a metaadatokat külső weboldalakról, hogy gazdagítsa az elemeit borítókkal, leírásokkal és részletekkel.

REST API hozzáférés

Tegye elérhetővé gyűjteménye adatait egy teljes REST API-n keresztül, lehetővé téve az integrációt egyedi alkalmazásokkal vagy automatizálási munkafolyamatokkal.

Többnyelvű felület

Használja a Koillectiont a saját nyelvén — 11-nél több nyelvet támogatunk, az angol és a francia nyelv pedig teljes lefedettséggel rendelkezik.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Koillection szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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