Telepítse a Koillectiont egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett gyűjteménykezelő bármilyen típusú fizikai vagy digitális gyűjtemény rendszerezésére és katalogizálására.
Válasszon VPS csomagot a Koillection szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Koillection
A Koillection egy saját szerveren futtatható gyűjteménykezelő alkalmazás. Segítségével bármit katalogizálhat: könyveket, bakelitlemezeket, videojátékokat, bélyegeket, gyűjtőkártyákat vagy bármilyen más gyűjteményt, amit fenntart. A felhőalapú katalogizálási szolgáltatásokkal ellentétben a Koillection teljes egészében a saját szerverén fut. Így gyűjteményadatai privátak maradnak és teljes mértékben az Ön irányítása alatt állnak.
A Symfony alapjaira épülve, tiszta, reszponzív felülettel a Koillection támogatja az egyéni metaadatmezőket és a webkaparókat. Így pontosan azokkal az információkkal gazdagíthatja az elemeket, amelyek a gyűjteménytípusához relevánsak. Egy teljes REST API lehetővé teszi az integrációt külső eszközökkel. A többnyelvű támogatás pedig alapból több mint 11 nyelvet fed le.
A Koillection főbb funkciói
Bármilyen gyűjteménytípus
Katalogizáljon könyveket, játékokat, bakelitlemezeket, bélyegeket vagy bármilyen más gyűjteményt anélkül, hogy előre elkészített sablonok korlátoznák.
Egyéni metaadat mezők
Határozza meg a pontos mezőket és adatstruktúrát, amely illeszkedik a gyűjteményéhez, ahelyett, hogy egy általános sémához alkalmazkodna.
Webkaparó támogatás
Automatikusan lekéri a metaadatokat külső weboldalakról, hogy gazdagítsa az elemeit borítókkal, leírásokkal és részletekkel.
REST API hozzáférés
Tegye elérhetővé gyűjteménye adatait egy teljes REST API-n keresztül, lehetővé téve az integrációt egyedi alkalmazásokkal vagy automatizálási munkafolyamatokkal.
Többnyelvű felület
Használja a Koillectiont a saját nyelvén — 11-nél több nyelvet támogatunk, az angol és a francia nyelv pedig teljes lefedettséggel rendelkezik.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Koillection szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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