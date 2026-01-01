A Koillection egy saját szerveren futtatható gyűjteménykezelő alkalmazás. Segítségével bármit katalogizálhat: könyveket, bakelitlemezeket, videojátékokat, bélyegeket, gyűjtőkártyákat vagy bármilyen más gyűjteményt, amit fenntart. A felhőalapú katalogizálási szolgáltatásokkal ellentétben a Koillection teljes egészében a saját szerverén fut. Így gyűjteményadatai privátak maradnak és teljes mértékben az Ön irányítása alatt állnak.

A Symfony alapjaira épülve, tiszta, reszponzív felülettel a Koillection támogatja az egyéni metaadatmezőket és a webkaparókat. Így pontosan azokkal az információkkal gazdagíthatja az elemeket, amelyek a gyűjteménytípusához relevánsak. Egy teljes REST API lehetővé teszi az integrációt külső eszközökkel. A többnyelvű támogatás pedig alapból több mint 11 nyelvet fed le.