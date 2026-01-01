Az EspoCRM egy teljesen nyílt forráskódú CRM platform, amelyet minden méretű szervezet számára fejlesztettek ki, akik rugalmas, testreszabható rendszert igényelnek az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Lefedi a teljes értékesítési ciklust – érdeklődőket, ügyfeleket, kapcsolattartókat, lehetőségeket és tevékenységeket –, valamint marketing kampányokat, e-mail integrációt és beépített ügyfélszolgálatot a támogatási esetekhez.

Az EspoCRM saját üzemeltetése a VPS-én keresztül közvetlen irányítás alá helyezi az összes ügyféladatát, felhasználónkénti licencdíjak és szállítói függőség nélkül. Emellett szabadságot ad a platform bővítésére egyedi entitásokkal, mezőkkel és munkafolyamatokkal, hogy pontosan illeszkedjen az üzleti folyamataihoz.