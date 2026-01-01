Telepítse az EspoCRM-et egykattintásos telepítéssel.
Ingyenes, nyílt forráskódú CRM platform ügyféljelöltek, kapcsolatok, ügyletek, kampányok és támogatási esetek kezelésére tiszta, testreszabható felületen.
Válasszon VPS csomagot a EspoCRM szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a EspoCRM
Az EspoCRM egy teljesen nyílt forráskódú CRM platform, amelyet minden méretű szervezet számára fejlesztettek ki, akik rugalmas, testreszabható rendszert igényelnek az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Lefedi a teljes értékesítési ciklust – érdeklődőket, ügyfeleket, kapcsolattartókat, lehetőségeket és tevékenységeket –, valamint marketing kampányokat, e-mail integrációt és beépített ügyfélszolgálatot a támogatási esetekhez.
Az EspoCRM saját üzemeltetése a VPS-én keresztül közvetlen irányítás alá helyezi az összes ügyféladatát, felhasználónkénti licencdíjak és szállítói függőség nélkül. Emellett szabadságot ad a platform bővítésére egyedi entitásokkal, mezőkkel és munkafolyamatokkal, hogy pontosan illeszkedjen az üzleti folyamataihoz.
A EspoCRM főbb funkciói
Teljes értékesítési tölcsér
Kövesse nyomon a leadeket az első érintkezéstől a lezárásig testreszabható értékesítési szakaszokkal, tevékenységi naplókkal és előrejelzésekkel, amelyek minden fiókrekordba be vannak építve.
Marketing kampányok
Létrehozhat és küldhet e-mail kampányokat célzott kapcsolati listáknak, megnyitási és kattintási nyomon követéssel, anélkül, hogy harmadik féltől származó marketingplatformra lenne szüksége.
Egyéni entitások és mezők
Egyedi adatmodelleket hozhat létre új entitástípusokkal, mezőkkel, kapcsolatokkal és nézetekkel az adminisztrációs panelen keresztül — a legtöbb testreszabáshoz nincs szükség kódolásra.
Beépített ügyfélszolgálat
Kezelje az ügyfélszolgálati eseteket egy jegykezelő rendszerrel, amely közvetlenül kapcsolódik a kapcsolatokhoz, fiókokhoz és értékesítési nyilvántartásokhoz a teljes kontextus érdekében.
REST API & Integrációk
Csatlakoztassa az EspoCRM-et külső rendszerekhez egy letisztult REST API-n keresztül, beépített integrációkkal e-mail szerverekhez, VoIP-hoz és népszerű üzleti eszközökhöz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a EspoCRM szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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