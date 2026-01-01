Telepítse Krokit egyetlen kattintással.
Egységes diagram-mint-kód API, amely a szöveges leírásokat diagramokká alakítja át 30+ támogatott könyvtár felhasználásával.
Válasszon VPS csomagot a Kroki szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kroki
A Kroki egy egységes HTTP API a diagramok szöveges leírásokból történő generálásához. Ahelyett, hogy minden diagramformátumhoz külön eszközöket telepítene és tartana karban, a Kroki több mint 30 diagramkönyvtárat – köztük PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr és Excalidraw – foglal magába egyetlen végpont mögött, amely SVG, PNG vagy PDF kimenetet ad vissza.
A Kroki saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a nyilvános renderelő szolgáltatásoktól való függőséget. Emellett a bizalmas architektúra diagramokat a hálózatán belül tartja. Lehetővé teszi továbbá a diagramgenerálás integrálását a dokumentációs pipeline-okba, wikikbe és CI/CD munkafolyamatokba. Mindez sebességkorlátozások vagy az adatok infrastruktúrájából való kilépése nélkül történik.
A Kroki főbb funkciói
30+ diagramkönyvtár
Rendereljen PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN és még sok mást egy API végpontról.
Több kimeneti formátum
Exportálja a diagramokat SVG, PNG, PDF vagy Base64 formátumban — válassza ki azt a formátumot, amely illeszkedik a dokumentációs eszköztárához.
Pipeline integráció
Közvetlenül kompatibilis az Asciidoctorral, a Confluence-szel, a GitLabbal és bármely olyan eszközzel, amely támogatja a Kroki diagram blokk szintaxisát.
Nincs külső hívás
Minden renderelés helyben történik a VPS-eden — az architektúra és a rendszerdiagramok sosem hagyják el az infrastruktúrádat.
Egyszerű HTTP API
Küldjön egy POST kérést diagramforrással, vagy ágyazzon be egy GET URL-t — nincs szükség SDK-ra vagy klienskönyvtárra.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kroki szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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