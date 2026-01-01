A Kroki egy egységes HTTP API a diagramok szöveges leírásokból történő generálásához. Ahelyett, hogy minden diagramformátumhoz külön eszközöket telepítene és tartana karban, a Kroki több mint 30 diagramkönyvtárat – köztük PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr és Excalidraw – foglal magába egyetlen végpont mögött, amely SVG, PNG vagy PDF kimenetet ad vissza.

A Kroki saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a nyilvános renderelő szolgáltatásoktól való függőséget. Emellett a bizalmas architektúra diagramokat a hálózatán belül tartja. Lehetővé teszi továbbá a diagramgenerálás integrálását a dokumentációs pipeline-okba, wikikbe és CI/CD munkafolyamatokba. Mindez sebességkorlátozások vagy az adatok infrastruktúrájából való kilépése nélkül történik.