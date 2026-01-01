Telepítse a Workout Coolt egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú fitnesz edző platform edzéstervek készítéséhez, haladás nyomon követéséhez és személyes edzéskönyvtár kezeléséhez.
Válasszon VPS csomagot a Workout Cool szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Workout Cool
A Workout Cool egy saját üzemeltetésű fitnesz edző platform, amely átfogó gyakorlatadatbázist, strukturált edzésterv-készítőt és edzéskövetést biztosít – mindez a saját szerverén fut, előfizetési díjak és harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül. A felhasználók böngészhetnek a gyakorlatok között oktató videóbemutatókkal, egyéni edzésprogramokat hozhatnak létre izomcsoport vagy edzési cél szerint rendezve, és naplózhatják az edzéseket az időbeli teljesítmény nyomon követéséhez.
Ellentétben a hosztolt fitneszalkalmazásokkal, amelyek előfizetések mögé zárják a korábbi adatokat, a Workout Cool az összes edzési előzményt egy PostgreSQL adatbázisban tárolja a saját infrastruktúráján. A platform támogatja az e-mail és jelszó alapú hitelesítést az opcionális Google OAuth mellett, és a beágyazott gyakorlatkönyvtár előre feltölthető mintaadatokkal az első indításkor.
A Workout Cool főbb funkciói
Gyakorlatkönyvtár
Böngésszen egy átfogó gyakorlatadatbázisban, oktatóvideó-bemutatókkal, izomcsoport, felszerelés és edzéstípus szerint rendezve.
Edzésterv-készítő
Létrehozhat strukturált, többnapos edzésprogramokat egyéni gyakorlatválasztékkal, sorozatokkal, ismétlésekkel és pihenőidőkkel bármilyen fitneszcélhoz.
Munkamenet naplózás
Rögzítsen minden edzést valós teljesítményadatokkal, hogy nyomon követhesse a súlyfejlődést és a volument az idő múlásával.
Előrehaladás követése
Vizualizálja az erőnléti fejlődést és az edzéskonzisztenciát olyan diagramokkal, amelyek az edzések és edzésprogramok teljesítménytrendjeit mutatják.
Izomcsoport-szűrés
Szűrje és fedezze fel a gyakorlatokat célzott izomcsoportok alapján, hogy kiegyensúlyozott programokat építsen, amelyek a test minden részét lefedik.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Workout Cool szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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