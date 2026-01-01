A Workout Cool egy saját üzemeltetésű fitnesz edző platform, amely átfogó gyakorlatadatbázist, strukturált edzésterv-készítőt és edzéskövetést biztosít – mindez a saját szerverén fut, előfizetési díjak és harmadik féllel történő adatmegosztás nélkül. A felhasználók böngészhetnek a gyakorlatok között oktató videóbemutatókkal, egyéni edzésprogramokat hozhatnak létre izomcsoport vagy edzési cél szerint rendezve, és naplózhatják az edzéseket az időbeli teljesítmény nyomon követéséhez.

Ellentétben a hosztolt fitneszalkalmazásokkal, amelyek előfizetések mögé zárják a korábbi adatokat, a Workout Cool az összes edzési előzményt egy PostgreSQL adatbázisban tárolja a saját infrastruktúráján. A platform támogatja az e-mail és jelszó alapú hitelesítést az opcionális Google OAuth mellett, és a beágyazott gyakorlatkönyvtár előre feltölthető mintaadatokkal az első indításkor.