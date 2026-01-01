A changedetection.io egy saját üzemeltetésű weboldal-figyelő platform. Ez észleli és értesít a weboldalakon bekövetkező változásokról — a tartalmi frissítésektől és áringadozásoktól kezdve a készletfeltöltéseken át a szabályozási módosításokig. Túlmutat az egyszerű rendelkezésre állási ellenőrzéseken. Lehetővé teszi specifikus oldalelemek célzását CSS-szelektorokkal, XPath-tal, JSONPath-tal vagy vizuális kiválasztással. Emellett egy integrált Playwright Chrome böngészőt használ a JavaScript által renderelt oldalak és a bejelentkezést igénylő webhelyek figyelésére.

A saját üzemeltetés teljesen privátan tartja a figyelési célpontokat, a versenytársakról gyűjtött információkat és az értesítési adatokat. Nincsenek oldalankénti vagy ellenőrzésenkénti díjak, függetlenül attól, hogy hány webhelyet és milyen gyakran figyel.