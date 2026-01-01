Telepítse a changedetection.io-t egyetlen kattintással.
Saját tárhelyen futó weboldal-változásfigyelő eszköz, amely értesíti Önt, amikor a tartalom, az árak vagy az oldalelemek frissülnek.
Válasszon VPS csomagot a changedetection.io szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a changedetection.io
A changedetection.io egy saját üzemeltetésű weboldal-figyelő platform. Ez észleli és értesít a weboldalakon bekövetkező változásokról — a tartalmi frissítésektől és áringadozásoktól kezdve a készletfeltöltéseken át a szabályozási módosításokig. Túlmutat az egyszerű rendelkezésre állási ellenőrzéseken. Lehetővé teszi specifikus oldalelemek célzását CSS-szelektorokkal, XPath-tal, JSONPath-tal vagy vizuális kiválasztással. Emellett egy integrált Playwright Chrome böngészőt használ a JavaScript által renderelt oldalak és a bejelentkezést igénylő webhelyek figyelésére.
A saját üzemeltetés teljesen privátan tartja a figyelési célpontokat, a versenytársakról gyűjtött információkat és az értesítési adatokat. Nincsenek oldalankénti vagy ellenőrzésenkénti díjak, függetlenül attól, hogy hány webhelyet és milyen gyakran figyel.
A changedetection.io főbb funkciói
JavaScript oldaltámogatás
Az integrált Playwright böngésző megjeleníti a dinamikus egyoldalas alkalmazásokat és kezeli a bejelentkezési folyamatokat, amelyeket az alapvető HTTP-figyelő eszközök nem érhetnek el.
Pontos elem célzás
A CSS selectors, XPath, JSONPath és a vizuális kiválasztás segítségével pontosan azt a tartalmat figyelheti, ami számít, nem pedig a teljes oldalt.
Ár- és készletértesítések
Állítson be árszinteket és kulcsszó-indítókat, így csak akkor kap értesítést, amikor egy termék az Ön célára alá esik vagy újra raktárra kerül.
70+ Értesítési csatornák
Riasztásokat küldhet Discordra, Slackre, Telegramra, e-mailben, webhookokra és több tucat további szolgáltatásra az Apprise könyvtáron keresztül, további konfiguráció nélkül.
Változási előzmények különbség nézettel
A rendszer tárolja és vizuálisan kiemeli az észlelt változásokat. Így pontosan áttekintheti, mi változott és mikor, anélkül, hogy újra felkeresné az eredeti oldalt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a changedetection.io szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.