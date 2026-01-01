Telepítse a Qdrantot egyetlen kattintással.
Nagy teljesítményű nyílt forráskódú vektoralapú adatbázis szemantikus kereséshez, ajánlásokhoz és AI-alapú alkalmazásokhoz.
Válasszon VPS csomagot a Qdrant szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Qdrant
A Qdrant egy éles környezetben is használható nyílt forráskódú vektoralapú hasonlósági keresőmotor, amelyet kifejezetten AI és gépi tanulási feladatokhoz fejlesztettek ki. Magas dimenziójú vektorokat tárol gazdag hasznos adat metaadatokkal együtt. Alatti ezredmásodperces legközelebbi szomszéd lekérdezéseket szolgál ki HNSW indexelés, többféle távolságmetrika és fejlett szűrés segítségével. Mindez REST és gRPC API-kon keresztül érhető el.
A Qdrant saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít a memóriafoglalás, az indexelési konfiguráció és az adatok elhelyezkedése felett. Ez anélkül történik, hogy a menedzselt vektoralapú adatbázis-szolgáltatások lekérdezésenkénti árazása vagy kapcsolati korlátai érvényesülnének. Így ideális AI startupok és olyan csapatok számára, amelyek szemantikus keresést vagy RAG pipeline-okat skáláznak.
A Qdrant főbb funkciói
Milliszekundum alatti keresés
A HNSW indexelés szinte azonnali legközelebbi szomszéd lekérdezéseket biztosít vektorok milliói között, fenntartva az AI alkalmazások válaszkészségét bármilyen léptékben.
Adatcsomag szűrés
A keresési eredményeket tetszőleges metaadatmezők alapján szűrheti lekérdezéskor, ötvözve a vektoros hasonlóságot strukturált feltételekkel egyetlen kérésben.
Több távolságmetrika
Válassza ki a koszinusz, euklideszi vagy skaláris szorzat távolságot, hogy illeszkedjen az alkalmazása által használt beágyazási modellhez, az adatok újraindexelése nélkül.
REST és gRPC API-k
Integrálja a Qdrantot bármely nyelvbe vagy keretrendszerbe az OpenAPI REST interfész vagy a nagy átviteli sebességű gRPC API segítségével a késleltetésre érzékeny feladatokhoz.
Kvantálás támogatás
A skalár- és termékkvantálás jelentősen csökkenti a memóriaigényt, lehetővé téve nagyobb adatkészletek indexelését ugyanazon a hardveren, minőségromlás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Qdrant szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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