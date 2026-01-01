A Qdrant egy éles környezetben is használható nyílt forráskódú vektoralapú hasonlósági keresőmotor, amelyet kifejezetten AI és gépi tanulási feladatokhoz fejlesztettek ki. Magas dimenziójú vektorokat tárol gazdag hasznos adat metaadatokkal együtt. Alatti ezredmásodperces legközelebbi szomszéd lekérdezéseket szolgál ki HNSW indexelés, többféle távolságmetrika és fejlett szűrés segítségével. Mindez REST és gRPC API-kon keresztül érhető el.

A Qdrant saját VPS-en történő üzemeltetése teljes kontrollt biztosít a memóriafoglalás, az indexelési konfiguráció és az adatok elhelyezkedése felett. Ez anélkül történik, hogy a menedzselt vektoralapú adatbázis-szolgáltatások lekérdezésenkénti árazása vagy kapcsolati korlátai érvényesülnének. Így ideális AI startupok és olyan csapatok számára, amelyek szemantikus keresést vagy RAG pipeline-okat skáláznak.