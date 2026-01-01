Telepítse a Chroma-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú vektoralapú adatbázis AI alkalmazásokhoz, szemantikus kereséshez és lekérdezés-alapú generációs folyamatokhoz.
Válasszon VPS csomagot a Chroma szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Chroma
A Chroma egy nyílt forráskódú beágyazási adatbázis, amelyet kifejezetten AI-alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, amelyeknek nagy dimenziójú vektoros beágyazásokat kell tárolniuk, indexelniük és lekérdezniük. Natívan integrálódik a LangChain, LlamaIndex és az OpenAI SDK-val. Így gyorsan hozzáadhat szemantikus keresési és RAG képességeket bármely alkalmazáshoz. Ehhez nem szükséges egyedi vektorinfrastruktúra építése.
A Chroma saját üzemeltetése a VPS-én biztosítja, hogy a beágyazások, dokumentumadatok és lekérdezési minták az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Nincs lekérdezésenkénti díjazás. Rugalmasan hangolhatja az erőforrásokat, ahogy a gyűjteménye növekszik.
A Chroma főbb funkciói
RAG folyamat kész
Az LLM alkalmazások lekérdezési rétegeként tervezték, így minimális integrációs munkával megalapozhatja a modellválaszokat saját dokumentumaiban.
Keretrendszer integrációk
A LangChain, LlamaIndex és az OpenAI SDK natív támogatása azt jelenti, hogy a meglévő AI kódja néhány sornyi konfigurációval csatlakozik a Chromához.
Metaadat szűrés
Kombinálja a vektoros hasonlósági keresést strukturált metaadat-szűrőkkel, hogy az eredményeket dátum, kategória vagy bármilyen egyedi attribútum alapján szűkítse, utófeldolgozás nélkül.
Több távolságmetrika
Válassza ki a koszinusz hasonlóságot, az L2 távolságot vagy a belső szorzatot gyűjteményenként, a beágyazási modell betanítási metrikájához igazodva a pontos eredményekért.
Tartós tárolás
Embeddings és az indexek túlélik az újraindításokat és a frissítéseket. Így a tudásbázisa érintetlen marad, és nem kell újra betölteni a dokumentumokat minden telepítési változás után.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Chroma szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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