A Chroma egy nyílt forráskódú beágyazási adatbázis, amelyet kifejezetten AI-alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, amelyeknek nagy dimenziójú vektoros beágyazásokat kell tárolniuk, indexelniük és lekérdezniük. Natívan integrálódik a LangChain, LlamaIndex és az OpenAI SDK-val. Így gyorsan hozzáadhat szemantikus keresési és RAG képességeket bármely alkalmazáshoz. Ehhez nem szükséges egyedi vektorinfrastruktúra építése.

A Chroma saját üzemeltetése a VPS-én biztosítja, hogy a beágyazások, dokumentumadatok és lekérdezési minták az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Nincs lekérdezésenkénti díjazás. Rugalmasan hangolhatja az erőforrásokat, ahogy a gyűjteménye növekszik.