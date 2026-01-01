Telepítse a Littlelink-Servert egykattintásos telepítéssel.
Állapotmentes, saját üzemeltetésű Linktree alternatíva alkotói bemutatkozó oldalakhoz, több tucat beépített közösségi média gombbal.
Válasszon VPS csomagot a Littlelink-Server szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Littlelink-Server
A Littlelink-Server egy könnyűsúlyú, nyílt forráskódú, állapotmentes linkgyűjtő szolgáltatás, amely a Linktree önhostolt alternatívájaként készült. Egyetlen céloldalt jelenít meg, amely összegyűjti az összes fontos linkjét. Ezek lehetnek közösségi profilok, tartalomcsatornák, e-mail vagy adományozási oldalak. Mindez egy rövid URL mögött érhető el, amelyet bármelyik bióba beilleszthet.
Mivel az egész oldal környezeti változókból generálódik, nincs adatbázis, admin panel és felhasználónkénti díjszabás. Az önhosting saját VPS-en tartja a látogatói forgalmat, a márkát és az analitikát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Ez biztosítja a domain teljes tulajdonjogát és nulla adat megosztását harmadik fél platformmal.
A Littlelink-Server főbb funkciói
Állapotmentes konténer
Nincs szükség adatbázisra vagy állandó tárolóra – az egész oldal környezeti változókból renderelődik, így a telepítések gyorsak és eldobhatók.
Több mint 150 márkagomb
Natív, felismerhető gombokkal érkezik GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, és több mint száz további szolgáltatáshoz, alapból.
Világos és sötét témák
Válasszon a beépített világos és sötét megjelenítési módok közül, hogy illeszkedjen személyes márkájához anélkül, hogy egyedi CSS-t írna.
Testreszabott gomb sorrend
Rendezze át, hogy mely linkek jelenjenek meg először egy egyszerű, vesszővel elválasztott lista segítségével, így a legfontosabb célok a hajtás felett maradnak.
Open Graph metaadatok
Konfigurálható Open Graph és Twitter Card címkéket tartalmaz, így a közösségi platformokon megjelenő előnézetek tisztán mutatják az avatárját, nevét és bemutatkozását.
Opcionális Umami analitika
Integrálható saját üzemeltetésű Umami-val a linkkattintások privát módon történő követésére, harmadik féltől származó sütik vagy külső nyomkövetők nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Littlelink-Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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