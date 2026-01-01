A Littlelink-Server egy könnyűsúlyú, nyílt forráskódú, állapotmentes linkgyűjtő szolgáltatás, amely a Linktree önhostolt alternatívájaként készült. Egyetlen céloldalt jelenít meg, amely összegyűjti az összes fontos linkjét. Ezek lehetnek közösségi profilok, tartalomcsatornák, e-mail vagy adományozási oldalak. Mindez egy rövid URL mögött érhető el, amelyet bármelyik bióba beilleszthet.

Mivel az egész oldal környezeti változókból generálódik, nincs adatbázis, admin panel és felhasználónkénti díjszabás. Az önhosting saját VPS-en tartja a látogatói forgalmat, a márkát és az analitikát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán. Ez biztosítja a domain teljes tulajdonjogát és nulla adat megosztását harmadik fél platformmal.