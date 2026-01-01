Telepítse a MapStore-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú WebGIS keretrendszer interaktív térképek, irányítópultok és 3D geotörténetek építéséhez bármilyen adatforrásból.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a MapStore
A MapStore egy nyílt forráskódú WebGIS termék, amelyet a GeoSolutions fejlesztett. Segítségével a csapatok interaktív térképeket, irányítópultokat és magával ragadó geotörténeteket hozhatnak létre, menthetnek és oszthatnak meg a böngészőben.
Támogatja az OGC szabványok teljes skáláját (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles). Natívan integrálódik a GeoServerrel, a MapServerrel, az ArcGIS REST szolgáltatásokkal, valamint bármilyen szabványoknak megfelelő térinformatikai háttérrendszerrel.
Az OpenLayersre, a Leafletre és a CesiumJS-re épülő MapStore egyesíti a 2D és 3D nézőkéket. Tartalmaz egy gazdag attribútumtáblát, diagramkészítő widgeteket és egy kontextuskezelőt a térképalkalmazások különböző felhasználói csoportokhoz való igazításához.
Dedikált VPS-en történő saját üzemeltetés saját ellenőrzése alatt tartja a saját fejlesztésű rétegeket, alaptérképeket és elemzéseket. Ezzel elkerülhető a hosztolt GIS platformok felhasználónkénti díjszabása.
A MapStore főbb funkciói
Térképek és irányítópultok
Készítsen interaktív 2D térképeket és adat műszerfalakat diagramokkal, számlálókkal és szöveges widgetekkel, amelyek élő WMS, WFS és WPS rétegekből frissülnek.
3D GeoStories
Építsen narratív geótörténeteket CesiumJS-alapú 3D jelenetekkel, repülési animációkkal és beágyazott médiával, hogy térbeli adatokat kommunikáljon nem GIS-szakértő közönség számára.
OGC szabványok
A WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW és 3D Tiles natív támogatása összeköti a MapStore-t a GeoServerrel, a MapServerrel és bármely kompatibilis térinformatikai szolgáltatással.
Kontextuskezelő
Alkalmazáskörnyezetek konfigurálása, amelyek testreszabott eszköztárakat, bővítményeket és rétegeket tesznek elérhetővé specifikus felhasználói csoportok számára anélkül, hogy elágaztatnánk a kódállományt.
Katalógusintegráció
Rétegek keresése és importálása CSW, WMS, WMTS, TMS és ArcGIS REST katalógusokból közvetlenül a térképszerkesztőben, felgyorsítva az adatfelderítést.
Attribútumtábla
Lekérdezés, szűrés és szerkesztés vektoros objektumattribútumokat egy táblázatkezelő-szerű táblázattal, amely valós időben szinkronizálódik a térkép szimbológiájával és kijelöléseivel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a MapStore szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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