A MapStore egy nyílt forráskódú WebGIS termék, amelyet a GeoSolutions fejlesztett. Segítségével a csapatok interaktív térképeket, irányítópultokat és magával ragadó geotörténeteket hozhatnak létre, menthetnek és oszthatnak meg a böngészőben.

Támogatja az OGC szabványok teljes skáláját (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles). Natívan integrálódik a GeoServerrel, a MapServerrel, az ArcGIS REST szolgáltatásokkal, valamint bármilyen szabványoknak megfelelő térinformatikai háttérrendszerrel.

Az OpenLayersre, a Leafletre és a CesiumJS-re épülő MapStore egyesíti a 2D és 3D nézőkéket. Tartalmaz egy gazdag attribútumtáblát, diagramkészítő widgeteket és egy kontextuskezelőt a térképalkalmazások különböző felhasználói csoportokhoz való igazításához.

Dedikált VPS-en történő saját üzemeltetés saját ellenőrzése alatt tartja a saját fejlesztésű rétegeket, alaptérképeket és elemzéseket. Ezzel elkerülhető a hosztolt GIS platformok felhasználónkénti díjszabása.