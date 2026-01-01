A Glances egy átfogó szerverfelügyeleti eszköz, amely egyesíti a top, htop, iotop és df láthatóságát egyetlen, egységes webes felületen. Valós idejű metrikákat biztosít a CPU, memória, swap, lemez I/O, hálózat, folyamatok és futó Docker konténerek számára. Konfigurálható riasztásokat is küld, ha a küszöbértékeket túllépik.

A Glances saját üzemeltetése a VPS-en teljes rálátást biztosít a szerverinfrastruktúrára anélkül, hogy teljesítményadatokat küldene külső felügyeleti szolgáltatásoknak. Ez a sablon a Glances-t csak olvasható Docker socket hozzáféréssel és host PID névtérrel telepíti. Így a konténer- és rendszer szintű metrikák teljes mértékben láthatók a biztonságos HTTPS felületen keresztül.