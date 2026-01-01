Telepítse a Glances-t egykattintásos telepítéssel.
Platformfüggetlen rendszerfelügyeleti eszköz, amely valós idejű CPU, memória, lemez, hálózat és konténer metrikákat biztosít webes felületen keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Glances szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Glances
A Glances egy átfogó szerverfelügyeleti eszköz, amely egyesíti a top, htop, iotop és df láthatóságát egyetlen, egységes webes felületen. Valós idejű metrikákat biztosít a CPU, memória, swap, lemez I/O, hálózat, folyamatok és futó Docker konténerek számára. Konfigurálható riasztásokat is küld, ha a küszöbértékeket túllépik.
A Glances saját üzemeltetése a VPS-en teljes rálátást biztosít a szerverinfrastruktúrára anélkül, hogy teljesítményadatokat küldene külső felügyeleti szolgáltatásoknak. Ez a sablon a Glances-t csak olvasható Docker socket hozzáféréssel és host PID névtérrel telepíti. Így a konténer- és rendszer szintű metrikák teljes mértékben láthatók a biztonságos HTTPS felületen keresztül.
A Glances főbb funkciói
Valós idejű rendszer metrikák
Figyelje a CPU-t, a memóriát, a swap-et, a terhelési átlagokat, a lemez I/O-t és a hálózati sávszélességet, mindezt egyetlen webes irányítópultról.
Docker konténer felügyelet
A konténerenkénti CPU-, memória- és hálózathasználat a gazdagép-szintű rendszermetrikák mellett, egy nézetben jelenik meg.
Konfigurálható riasztás
Állítson be küszöbértékeket a CPU, memória és lemezkihasználtság számára, hogy automatikus riasztásokat indítson, mielőtt az erőforrás-kimerülés problémákat okozna.
Metrikák exportálása
Teljesítményadatok exportálása InfluxDB-be, Prometheusba és más idősoros adatbázisokba hosszú távú trendelemzéshez.
RESTful API
A beépített REST API lehetővé teszi az egyéni integrációkat, a szkriptelt lekérdezéseket és a metrikák beágyazását más irányítópultokba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Glances szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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