Akár 69% kedvezmény a Kutt szolgáltatásra

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Modern nyílt forráskódú URL rövidítő egyéni domainekkel, kattintáselemzéssel és teljes REST API-val.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Kuttot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Kutt szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Kutt

A Kutt egy saját üzemeltetésű URL rövidítő, amely teljes kontrollt biztosít a rövidített linkjei, analitikai adatai és felhasználói hozzáférése felett. Hozzon létre márkás rövid URL-eket saját domainjén, és kövesse nyomon a kattintási statisztikákat linkenként. Mindent egy letisztult admin felületen keresztül kezelhet. Így nem kell adatokat küldenie kereskedelmi szolgáltatásoknak, mint például a Bitly vagy a TinyURL.

Az alapvető rövidítésen túlmenően a Kutt lehetővé teszi a linkek jelszóval történő védelmét. Beállíthat automatikus lejárati dátumokat, és kezelheti a regisztrált felhasználókat. Egy teljes REST API és Chrome és Firefox böngészőbővítmények megkönnyítik a linklétrehozás integrálását a meglévő munkafolyamatokba. A saját üzemeltetés azt jelenti, hogy a linkadatai privátak maradnak, és nem fizet kattintásonkénti díjat.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Kutt főbb funkciói

Egyéni domain támogatás

Szolgáltasson rövid linkeket saját márkás domainjéről, így minden megosztott URL megerősíti az identitását, ahelyett, hogy egy harmadik fél szolgáltatása tenné.

Linkenkénti analitika

Kövesse nyomon a kattintásszámokat, hivatkozókat, országokat és eszközöket minden rövidített linkhez, hogy mérje az elérést és a kampány teljesítményét.

Jelszóval védett linkek

Adjon meg egy opcionális jelszót bármelyik linkhez, így csak azok érhetik el a cél URL-t, akik ismerik a jelszót.

Hivatkozás lejárat

Állítson be automatikus lejárati dátumot bármely linkhez, és az manuális beavatkozás nélkül lejár – hasznos időérzékeny kampányokhoz.

REST API

Linkek létrehozása, kezelése és törlése programozottan egy teljes körű API-n keresztül, ezáltal könnyedén integrálható a Kutt az alkalmazásaiba és folyamataiba.

Felhasználókezelés

Az Admin panel segítségével kezelheti a regisztrált felhasználókat és a rendszeren belüli összes linket, alapértelmezetten letiltott regisztrációval és anonim hozzáféréssel.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kutt szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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