Telepítse a Kuttot egyetlen kattintással.
Modern nyílt forráskódú URL rövidítő egyéni domainekkel, kattintáselemzéssel és teljes REST API-val.
Válasszon VPS csomagot a Kutt szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kutt
A Kutt egy saját üzemeltetésű URL rövidítő, amely teljes kontrollt biztosít a rövidített linkjei, analitikai adatai és felhasználói hozzáférése felett. Hozzon létre márkás rövid URL-eket saját domainjén, és kövesse nyomon a kattintási statisztikákat linkenként. Mindent egy letisztult admin felületen keresztül kezelhet. Így nem kell adatokat küldenie kereskedelmi szolgáltatásoknak, mint például a Bitly vagy a TinyURL.
Az alapvető rövidítésen túlmenően a Kutt lehetővé teszi a linkek jelszóval történő védelmét. Beállíthat automatikus lejárati dátumokat, és kezelheti a regisztrált felhasználókat. Egy teljes REST API és Chrome és Firefox böngészőbővítmények megkönnyítik a linklétrehozás integrálását a meglévő munkafolyamatokba. A saját üzemeltetés azt jelenti, hogy a linkadatai privátak maradnak, és nem fizet kattintásonkénti díjat.
A Kutt főbb funkciói
Egyéni domain támogatás
Szolgáltasson rövid linkeket saját márkás domainjéről, így minden megosztott URL megerősíti az identitását, ahelyett, hogy egy harmadik fél szolgáltatása tenné.
Linkenkénti analitika
Kövesse nyomon a kattintásszámokat, hivatkozókat, országokat és eszközöket minden rövidített linkhez, hogy mérje az elérést és a kampány teljesítményét.
Jelszóval védett linkek
Adjon meg egy opcionális jelszót bármelyik linkhez, így csak azok érhetik el a cél URL-t, akik ismerik a jelszót.
Hivatkozás lejárat
Állítson be automatikus lejárati dátumot bármely linkhez, és az manuális beavatkozás nélkül lejár – hasznos időérzékeny kampányokhoz.
REST API
Linkek létrehozása, kezelése és törlése programozottan egy teljes körű API-n keresztül, ezáltal könnyedén integrálható a Kutt az alkalmazásaiba és folyamataiba.
Felhasználókezelés
Az Admin panel segítségével kezelheti a regisztrált felhasználókat és a rendszeren belüli összes linket, alapértelmezetten letiltott regisztrációval és anonim hozzáféréssel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kutt szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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