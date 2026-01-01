A Kutt egy saját üzemeltetésű URL rövidítő, amely teljes kontrollt biztosít a rövidített linkjei, analitikai adatai és felhasználói hozzáférése felett. Hozzon létre márkás rövid URL-eket saját domainjén, és kövesse nyomon a kattintási statisztikákat linkenként. Mindent egy letisztult admin felületen keresztül kezelhet. Így nem kell adatokat küldenie kereskedelmi szolgáltatásoknak, mint például a Bitly vagy a TinyURL.

Az alapvető rövidítésen túlmenően a Kutt lehetővé teszi a linkek jelszóval történő védelmét. Beállíthat automatikus lejárati dátumokat, és kezelheti a regisztrált felhasználókat. Egy teljes REST API és Chrome és Firefox böngészőbővítmények megkönnyítik a linklétrehozás integrálását a meglévő munkafolyamatokba. A saját üzemeltetés azt jelenti, hogy a linkadatai privátak maradnak, és nem fizet kattintásonkénti díjat.