Telepítse az OpenLIT-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, OpenTelemetry-natív megfigyelhetőségi és költségfigyelő platform LLM és generatív AI alkalmazásokhoz.
Válasszon VPS csomagot a OpenLIT szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenLIT
Az OpenLIT egy nyílt forráskódú AI mérnöki platform, amely egyetlen sornyi instrumentációval teljes körű megfigyelhetőséget biztosít az LLM és generatív AI alkalmazásoknak. Nyomon követi a nyomvonalakat, a tokenhasználatot, a késleltetést, a hibákat és a költségeket. Ezt több mint 50 LLM szolgáltató, vektordátabázis, GPU és ügynök keretrendszeren keresztül teszi. Mindezt natív OpenTelemetry szemantikai konvenciók használatával, így a meglévő OTel pipeline-ok egyedi SDK-k nélkül is működnek.
Az OpenLIT saját VPS-en történő üzemeltetésével a prompt tartalma, a modellhasználat és az API kulcs tevékenység az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad. Így nincs tokenenkénti árazás vagy üléskorlát, amelyet egy SaaS szolgáltató írna elő. A ClickHouse tárhely kezeli a nagy volumenű telemetriát. A mellékelt OTel gyűjtő OTLP gRPC és HTTP végpontokat tesz elérhetővé az OpenLIT SDK vagy bármely más OTel-instrumentált szolgáltatás számára.
A OpenLIT főbb funkciói
LLM megfigyelhetőség
Rögzítse a promptokat, kiegészítéseket, tokeneket, késleltetést és hibákat 50+ LLM szolgáltatótól, két soros SDK beállítással.
Költségfigyelés
Kövesse nyomon a kérésenkénti, modellenkénti és alkalmazásonkénti költést valós időben, a főbb LLM szolgáltatók beépített árazását használva.
OpenTelemetry natív
Standard OTel szemantikai konvenciókat használ a generatív AI-hoz, így bármely OTel-lel instrumentált szolgáltatás szállít adatokat szállítói SDK-k nélkül.
GPU monitorozás
Gyűjtse össze az NVIDIA és AMD GPU metrikákat — kihasználtság, memória, hőmérséklet és energiafogyasztás — a modell telemetria mellett.
Felszólítás és széf kezelése
Verziózza a promptokat, futtasson kísérleteket és tárolja a szolgáltató API kulcsait egy beépített titkos tárolóban, szerepkör-alapú hozzáféréssel.
Tesztkörnyezet és kiértékelések
Hasonlítsa össze a modellválaszokat egymás mellett, és futtasson automatizált értékeléseket a minőség, a torzítás és a hallucináció pontozásához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenLIT szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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