Az OpenLIT egy nyílt forráskódú AI mérnöki platform, amely egyetlen sornyi instrumentációval teljes körű megfigyelhetőséget biztosít az LLM és generatív AI alkalmazásoknak. Nyomon követi a nyomvonalakat, a tokenhasználatot, a késleltetést, a hibákat és a költségeket. Ezt több mint 50 LLM szolgáltató, vektordátabázis, GPU és ügynök keretrendszeren keresztül teszi. Mindezt natív OpenTelemetry szemantikai konvenciók használatával, így a meglévő OTel pipeline-ok egyedi SDK-k nélkül is működnek.

Az OpenLIT saját VPS-en történő üzemeltetésével a prompt tartalma, a modellhasználat és az API kulcs tevékenység az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad. Így nincs tokenenkénti árazás vagy üléskorlát, amelyet egy SaaS szolgáltató írna elő. A ClickHouse tárhely kezeli a nagy volumenű telemetriát. A mellékelt OTel gyűjtő OTLP gRPC és HTTP végpontokat tesz elérhetővé az OpenLIT SDK vagy bármely más OTel-instrumentált szolgáltatás számára.