Akár 69% kedvezmény a LNbits szolgáltatásra

Telepítse az LNbits-et egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú Lightning tárca és számlarendszer borravaló-gyűjtőkkel, fizetőkapukkal, adományozási gombokkal és előfizetésekkel alkotók számára.

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Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az LNbits-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a LNbits szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a LNbits

Az LNbits egy ingyenes, nyílt forráskódú Bitcoin Lightning Network tárca és számlarendszer, amely bármilyen kompatibilis Lightning backendet többfelhasználós platformmá alakít. Az egyetlen csomópont-tárca üzemeltetése helyett az LNbits korlátlan számú altárca létrehozását teszi lehetővé. Mindegyik saját API kulcsokkal, egyenleggel és hozzáférés-vezérléssel rendelkezik. Ez ideális alkotók, közösségek, vállalkozások és fejlesztők számára. Ők Lightning számlákat bocsáthatnak ki anélkül, hogy lemondanának az alapul szolgáló csomópont felügyeletéről.

Egy bővíthető plugin architektúra tucatnyi kész kiterjesztéssel érkezik. Ezek lefedik a borravalós üvegeket, fizetőfalakat, POS terminálokat, előfizetéseket, LNURL szolgáltatásokat, scrub linkeket és még sok mást. Az LNbits saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a Lightning csatornákat, fizetési adatokat és ügyfélkapcsolatokat. Nincs szükség harmadik fél letétkezelőre vagy tranzakciónkénti díjakra.

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Erre jó a {name}

A LNbits főbb funkciói

Többtárcás fiókok

Korlátlan alszámlák biztosítása egy Lightning backendhez, mindegyik saját egyenleggel, REST API kulcsokkal és elkülönített tranzakciós előzményekkel.

Borravalógyűjtők és fizetőfalak

A beépített bővítményekkel az alkotók borravalógyűjtőket, adománygombokat, fizetős linkeket és előfizetési szinteket adhatnak hozzá, egyedi fizetési kód írása nélkül.

Bővíthető finanszírozási források

Csatlakozzon LND-hez, Core Lightning-hoz, Eclair-hez, Phoenixd-hez, Blink-hez, Alby-hoz, OpenNode-hoz, ZBD-hez, NWC-hez és még sok máshoz. Váltson backendet az admin UI-ból újratelepítés nélkül.

Bővítmény piactér

Telepítsen közösségi bővítményeket POS-terminálokhoz, LNURL szolgáltatásokhoz, linkek szűréséhez, lottójátékokhoz, ajándékkártyákhoz és tucatnyi továbbihoz közvetlenül az UI-ról.

Fejlesztői REST API

Minden pénztárca dokumentált REST API-t és WebSocket interfészt biztosít, így az alkalmazások számlákat állíthatnak ki, egyenlegeket ellenőrizhetnek és programozottan fogadhatnak fizetési eseményeket.

Önálló felügyelet

Futtassa a teljes stacket saját VPS-én és Lightning node-ján — egyetlen harmadik fél letétkezelő sem tartja a pénzeszközöket, és tranzakciónkénti platformdíjak sem érvényesek.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LNbits szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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