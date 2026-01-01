Az LNbits egy ingyenes, nyílt forráskódú Bitcoin Lightning Network tárca és számlarendszer, amely bármilyen kompatibilis Lightning backendet többfelhasználós platformmá alakít. Az egyetlen csomópont-tárca üzemeltetése helyett az LNbits korlátlan számú altárca létrehozását teszi lehetővé. Mindegyik saját API kulcsokkal, egyenleggel és hozzáférés-vezérléssel rendelkezik. Ez ideális alkotók, közösségek, vállalkozások és fejlesztők számára. Ők Lightning számlákat bocsáthatnak ki anélkül, hogy lemondanának az alapul szolgáló csomópont felügyeletéről.

Egy bővíthető plugin architektúra tucatnyi kész kiterjesztéssel érkezik. Ezek lefedik a borravalós üvegeket, fizetőfalakat, POS terminálokat, előfizetéseket, LNURL szolgáltatásokat, scrub linkeket és még sok mást. Az LNbits saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a Lightning csatornákat, fizetési adatokat és ügyfélkapcsolatokat. Nincs szükség harmadik fél letétkezelőre vagy tranzakciónkénti díjakra.