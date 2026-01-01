Telepítse az LNbits-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú Lightning tárca és számlarendszer borravaló-gyűjtőkkel, fizetőkapukkal, adományozási gombokkal és előfizetésekkel alkotók számára.
Válasszon VPS csomagot a LNbits szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LNbits
Az LNbits egy ingyenes, nyílt forráskódú Bitcoin Lightning Network tárca és számlarendszer, amely bármilyen kompatibilis Lightning backendet többfelhasználós platformmá alakít. Az egyetlen csomópont-tárca üzemeltetése helyett az LNbits korlátlan számú altárca létrehozását teszi lehetővé. Mindegyik saját API kulcsokkal, egyenleggel és hozzáférés-vezérléssel rendelkezik. Ez ideális alkotók, közösségek, vállalkozások és fejlesztők számára. Ők Lightning számlákat bocsáthatnak ki anélkül, hogy lemondanának az alapul szolgáló csomópont felügyeletéről.
Egy bővíthető plugin architektúra tucatnyi kész kiterjesztéssel érkezik. Ezek lefedik a borravalós üvegeket, fizetőfalakat, POS terminálokat, előfizetéseket, LNURL szolgáltatásokat, scrub linkeket és még sok mást. Az LNbits saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a Lightning csatornákat, fizetési adatokat és ügyfélkapcsolatokat. Nincs szükség harmadik fél letétkezelőre vagy tranzakciónkénti díjakra.
A LNbits főbb funkciói
Többtárcás fiókok
Korlátlan alszámlák biztosítása egy Lightning backendhez, mindegyik saját egyenleggel, REST API kulcsokkal és elkülönített tranzakciós előzményekkel.
Borravalógyűjtők és fizetőfalak
A beépített bővítményekkel az alkotók borravalógyűjtőket, adománygombokat, fizetős linkeket és előfizetési szinteket adhatnak hozzá, egyedi fizetési kód írása nélkül.
Bővíthető finanszírozási források
Csatlakozzon LND-hez, Core Lightning-hoz, Eclair-hez, Phoenixd-hez, Blink-hez, Alby-hoz, OpenNode-hoz, ZBD-hez, NWC-hez és még sok máshoz. Váltson backendet az admin UI-ból újratelepítés nélkül.
Bővítmény piactér
Telepítsen közösségi bővítményeket POS-terminálokhoz, LNURL szolgáltatásokhoz, linkek szűréséhez, lottójátékokhoz, ajándékkártyákhoz és tucatnyi továbbihoz közvetlenül az UI-ról.
Fejlesztői REST API
Minden pénztárca dokumentált REST API-t és WebSocket interfészt biztosít, így az alkalmazások számlákat állíthatnak ki, egyenlegeket ellenőrizhetnek és programozottan fogadhatnak fizetési eseményeket.
Önálló felügyelet
Futtassa a teljes stacket saját VPS-én és Lightning node-ján — egyetlen harmadik fél letétkezelő sem tartja a pénzeszközöket, és tranzakciónkénti platformdíjak sem érvényesek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LNbits szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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